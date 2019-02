Wrocław. Nie będzie galerii Idylla koło Astry na Gądowie. Staną tam... biurowce (ZOBACZ WIZUALIZACJE)

Kielecki deweloper Echo Investment S.A. zdecydował się na budowę przy ul. Na Ostatnim Groszu budynku biurowego z częścią usługową i z garażem podziemnym.

Pomiędzy centrum handlowym Astra a kościołem powstaną cztery budynki, między którymi znajdzie się dziedziniec. Ich łączna powierzchnia wyniesie ponad 40 tys. mkw. Za projekt odpowiada Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

– Nie chcemy, żeby powstała wyspa biurowa. Ważne dla nas jest podkreślenie miejskości budynku. Przy użyciu budynków biurowych staraliśmy się stworzyć przestrzeń miejską, publiczną i otwartą – tłumaczy Zbigniew Maćków, główny projektant i właściciel pracowni Maćków - Z parterów będzie można wchodzić do usług, one będą dostępne z ulicy, będą odpowiadać na codzienne potrzeby mieszkańców. Przeszklenia w budynku będą powodować, że człowiek będzie miał cały czas kontakt z naturą, nazywamy to: „okno od ucha do ucha”. Elewacja będzie wprowadzać cień, a to oznacza, że komfort pracy przy dużym nasłonecznieniu. Naszym priorytetem jest to, żeby mieszkańcy znaleźli taki zestaw usług, który będzie odpowiadał im potrzebom. Chcemy, żeby to miejsce żyło nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy – dodaje.