Wrocław. Nawet Magda Gessler nie pomogła. Znana restauracja zamknięta!

Alladyn to jeden z najsłynniejszych wrocławskich lokali z kuchnią marokańską, wcześniej libańską. Działał od 2003 przy ul. Odrzańskiej. W 2017 r. przejął go Marek Jędrzejowski. W kwietniu 2018 roku zaprosił Magdę Gessler, aby jej "Kuchenne Rewolucje" pomogły w prowadzeniu interesu. W trakcie programu zmienił się wystrój lokalu. Wnętrza przeszły lifting, podobnie menu.

Niestety, po roku lokal został zamknięty. Z Markiem Jędrzejowskim, właścicielem restauracji, rozmawialiśmy od razu po programie. Już wtedy był zawiedziony tym, czego doświadczył w czasie realizacji nagrania "Kuchennych Rewolucji". Dziś, z perspektywy czasu, mówi: - Czego innego zupełnie spodziewałem się po programie.

- Przyczyn zamknięcia jest wiele, ale to sprawa otwarta. Niewykluczone, że otworzę coś innego w innym miejscu. Na razie to była jedyna możliwa decyzja, a złożyły się na to różne czynniki, także osobiste - wyjaśnia Marek Jędrzejowski.

- Teraz ten rynek jest naprawdę trudny. Podrożał pracownik, w lokal w dalszym ciągu trzeba by było inwestować, a to się mija z celem. Proszę zauważyć, że co chwilę poszczególne lokale zmieniają szyldy. Nie bez powodu.

Czy błędem mogło być wycofanie z menu shishy? To właśnie z niej przez wiele lat słynął Alladyn.