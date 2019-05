Wrocław. Nauczyciele nie dostaną kasy za strajk. Dyrektorzy nie chcą im płacić

Przypomnijmy, nauczyciele strajkowali od 8 do 27 kwietnia. We Wrocławiu prace przerwało blisko 5 tysięcy osób. Jako, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że strajkujący nie mogą otrzymać wynagrodzenia za czas, w którym nie wykonywali czynności zawodowych, wrocławscy nauczyciele dostali wynagrodzenia obcięte nawet o 90 procent. W wielu placówkach oprócz podstawowych pensji odliczono im także dodatki. Niektórym z początkiem maja na konta wpłynęły kwoty nie przekraczające 500 złotych.

Namawiają władze Wrocławia do przyspieszenia z podwyżkami

Zanim nauczyciele otrzymają, obiecaną przez rząd w porozumieniu podpisanym z Solidarnością podwyżkę, trzeba znowelizować kilka rozporządzeń. Podwyżki zapowiedziano dopiero po wakacjach. Chcąc zachęcić samorządowców do realnej pomocy nauczycielom, działacze partii Wolni i Solidarni przypomnieli, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował wzory uchwał podwyższających wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli już od 1 czerwca o 9,6 proc.

- Samorządy mają taką możliwość, a to pomogłoby rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku - argumentuje Mieczysław Maj. Jak przypomina, miasto ma na to pieniądze, bo w budżetach placówek zostało w sumie nawet 7 mln złotych z obciętych pensji. - Pomysł z odpracowywaniem dodatków jest o tyle nie trafiony, że w większości szkół jeszcze przed połową czerwca odbędą się rady pedagogiczne i zostaną wystawione oceny. Praktycznie nie ma czasu na organizowanie jakichkolwiek dodatkowych zajęć - dodaje Maj.

ZNP na swojej stronie udostępnił wzory uchwał, z których mogą skorzystać Rady Gmin, Rady Powiatu, a także każdy Sejmik Województwa. To uchwała w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo. To oznaczałoby podwyżki pensji zasadniczych od 200 do blisko 400 zł brutto miesięcznie w zależności od tego czy mamy do czynienia z nauczycielami stażystami czy dyplomowanymi. Po podwyżkach podstawowe wynagrodzenia nauczycieli wahałby się od 2444 zł brutto w przypadku stażysty licencjata bez przygotowania pedagogicznego do 3817 zł brutto w przypadku nauczyciela dyplomowanego.