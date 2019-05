Wrocław. Nauczyciele dostali po kieszeniach. Teraz czekają na pomoc od miasta

O tym, że za strajk wynagrodzenie się nie należy i wynika to wprost z przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pisaliśmy już wielokrotnie. Nauczyciele w większość pogodzili się z myślą, że strajk ich finansowo mocno zaboli, jednak jak powiedziała nam Agnieszka Kałczyńska-Durlej, rzeczniczka Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego i nauczycielka w VIII LO – takiej wolnoamerykanki w cięciu wypłat, z jaką mieliśmy do czynienia we Wrocławiu, nikt się nie spodziewał. - Z ponad 3,5 tys. zł brutto pensji zasadniczej i kilkuset złotowego dodatku za wysługę na moje konto wpłynęło niewiele ponad tysiąc złotych.

Co na to miasto? - Dyrektorzy jednostek, zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z przepisów Prawa oświatowego oraz ustawy o finansach publicznych, jako dysponenci środków finansowych, decydują o ich podziale pomiędzy poszczególnych pracowników swoich jednostek – poinformowała nas Maja Wysocka z Wydziału Komunikacji Społecznej Prezydent Miasta.

- We Wrocławiu były potrącenia i to duże, nie rozłożono ich na raty – powiedziała nam tymczasem Izabela Chodubska, prezes dolnośląskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że były też przedszkola i szkoły, w których wyliczając pobory nauczycielom, obniżano im jedynie pensje zasadnicze pozostawiając nienaruszone wszystkie dodatki. - Wygląda na to, że co placówka i księgowa to inna interpretacja przepisów i wytycznych z magistratu – komentuje Agnieszka Kałczyńska-Durlej.

Zarówno ona, jak i jej koleżanki oraz koledzy, odwołali się od tej decyzji. - W szkole średniej mieliśmy prawo do wolnego w te dni, a ponadto nauczyciele, którzy mimo że nie strajkowali i nie przyszli do pracy, nie ponieśli żadnych konsekwencji - dodaje.

- Słyszeliśmy o wytycznych jakie pod koniec kwietnia miasto przekazało dyrektorom placówek, ale najwyraźniej potraktowali je bardzo dowolnie. W naszej szkole obcięto nam nie tylko podstawę, ale też różnego rodzaju dodatki poza motywacyjnym. Ponadto dni przed i po Wielkanocy zostały przez naszą dyrektor potraktowane jakbyśmy byli na bezpłatnym urlopie, co jeszcze bardziej obniżyło nasze pobory. Wedy nauczycielowi za każdy dzień odlicza się uśrednioną kwotę. W moim przypadku to około 130 zł. – skarży się nauczycielka.

Rzeczniczka żałuje, że miasto obawiając się zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie zdecydowano się na rozłożenie odliczeń na raty na kolejne miesiące. - Tak zrobiły władze Gdańska i wielu nauczycielom ratuje to życie. Łatwiej do końca roku otrzymywać pensje pomniejszoną o kilkadziesiąt czy nawet 200 złotych niż jednorazowo o nawet 3 tys. zł - argumentuje.

Przypomnijmy, że nauczycielskie pensje wahają się od 2 tys. zł na rękę w przypadku stażysty do około 3,8 tys. zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego. Za każdy dzień strajku nauczyciel nie dostał więc od 80 do nawet 180 zł. W przypadku Wrocławia, oznacza to, że na konta strajkujących nauczycieli nie wpłynęło nawet ponad 7 mln zł.

Tajny plan miasta – dwie transze pomocy dla nauczycieli

Jak dowiedzieliśmy się od nauczycieli, miasto szykuje się już do wypłaty pomocy za cięcia pensji za czas strajku. Pierwsze pieniądze miałyby popłynąć na ich konta jeszcze w maju, a druga transza we wrześniu. Dyrektorzy specjalne dodatki motywacyjne będą mogli przeznaczyć również dla pracowników niepedagogicznych.

By to zrobić najprawdopodobniej potrzebna będzie odpowiednia uchwała Rady Miasta. Dopiero na tej podstawie dyrektorzy będą mogli wypłacać nauczycielom wyższe niż zwykle dodatki motywacyjne, które mogą zrekompensować im cięcia za dni strajku. Majowa pomoc miałaby zostać wypłacona jako specjalny dodatek za wyrównywanie zaległości, jakie narosły w realizacji programu przez 19 dni trwania akcji strajkowej. Druga transza pomocy ma trafić do nauczycieli we wrześniu – oficjalnie jako dodatek motywacyjny za przygotowanie do realizacji zmian programowych, jakie mają być wdrażane po wakacjach.