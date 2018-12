Wrocław. Nalot na Ubera. Co grozi kierowcom? [ZDJĘCIA, FILM]

Na gorącym uczynku złapano dwóch "taksówkarzy", którzy wykonali usługi przewozowe osób bez stosownych uprawnień i pojazdami do tego nieprzystosowanymi. Grożą im kary od 8 do 12 tysięcy złotych i postępowanie skarbowe. Do tylko dwóch takich kontroli przeprowadzonych dziś we Wrocławiu konieczne było zaangażowanie aż 12 osób.

- Dzisiejsze działania miały na celu ochronę rodzimego rynku przed nielegalnymi przewozami pasażerskimi i uzyskanie dowodów potwierdzających zarobkowy przewóz osób bez wymaganych uprawnień - tłumaczy Mariusz Kaczmarz, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. - Ujawniliśmy nieprawidłowości. W jednym przypadku był to przewóz osób bez licencji, w kolejnym, przewóz osób samochodem do tego nieprzystosowanym - dodaje.

Jak działają Uber i Opti Taxi?

Usługodawców i klientów łączą mobilne aplikacje instalowane na telefonie komórkowym. To za ich pośrednictwem między innymi można w prosty sposób zamówić samochód, który zawiezie nas o każdej porze dnia i nocy we wskazany adres. Ceny? Często dużo niższe niż w tradycyjnych, legalnych taksówkach. Dlaczego? Bo nielegalni taksówkarze mają mniejsze koszty prowadzenia swojej działalności. Zdarzały się nawet skrajne przypadki, że kierowca realizujący taki przewóz, nie posiadał nie tylko niezbędnych licencji ale nawet... prawa jazdy.

Tymczasem legalni taksówkarze, aby móc zgodnie z prawem wozić pasażerów, muszą zdobyć licencję i spełnić mnóstwo innych warunków. Aby działalność taka była opłacalna, koszty te muszą finalnie być wliczone w cenę kursu.

- Pracuję jako taksówkarz od ponad roku - opowiada nam anonimowo jeden z wrocławskich kierowców. - Aby legalnie móc zacząć wykonywać ten zawód, musiałem przejść długą drogę. Na "dzień dobry", oprócz kosztów zakupu samochodu, wydałem około 6 tysięcy złotych. Miesięczny koszt prowadzenia mojej działalności, bez względu na to czy zarabiam, czy nie, to około 2 tysięcy złotych (ZUS, abonament w korporacji, itp.), nie licząc kosztów eksploatacji samochodu. Aby zostać taksówkarzem, musiałem wykazać się dobrym stanem zdrowia, przejść specjalistyczne psychotesty, przedstawić świadectwo o niekaralności, zdać trudny egzamin z topografii miasta, wyposażyć samochód w niezbędne urządzenia takie jak taksometr czy kasa fiskalna. Wszystko dodatkowo trzeba legalizować, a to pochłania czas i pieniądze. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla taksówki też jest droższe niż w "zwykłym" samochodzie - nasz rozmówca wymienia długą listę obowiązków, jakie narzuca ustawodawca na kandydatów do tego zawodu.