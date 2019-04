Wrocław. Na ulicach miasta pojawiły się żółte hulajnogi

11 kwietnia we Wrocławiu pojawił się nowy operator oferujący wynajem hulajnóg elektrycznych. Na ulicach miasta rozstawionych zostało 400 pojazdów. Podstawowym modelem we flocie jest Segway ES4, który może jechać z maksymalną prędkością 25 km/h. Nowa marka nazywa się hive, czyli „ul”.

Zasady korzystania z tych urządzeń są już znane wrocławianom: wypożyczyć e-hulajnogi można za pomocą darmowej aplikacji działającej na systemach Android i iOS. Następnie logowanie, podanie danych karty płatniczej i można odnaleźć dostępne e-hulajnogi. Odblokowanie następuje po zeskanowaniu kodu QR. Po skończonej jeździe należy nacisnąć przycisk „Zakończ przejazd”. Można też zaparkować pojazd na maksymalnie 30 minut – w tym czasie nikt inny nie będzie mógł go wypożyczyć.

Co zatem odróżnia nową propozycję od obecnego już na rynku Lime? Tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, oprócz koloru dwukołowców, jest to cena. Odblokowanie kosztuje 2,5 zł, a minuta jazdy 45 groszy, jest więc nieco taniej. Operator hive chce też w ciągu dnia zbierać z ulic niedbale porzucone pojazdy. Przypomnijmy, że porozrzucane na chodnikach hulajnogi, o które potykali się piesi, stały się niedawno powodem drobnego kryzysu wizerunkowego Lime.

– Zależy nam na bliskiej współpracy z miastem i lokalną społecznością. – mówi Artur Rusko city manager hive we Wrocławiu. – Dowodem na to są starania, jakie wkładamy w utrzymywanie porządku. Dlatego wysyłamy na ulice specjalne patrole, zwane hive Bees, których celem jest usuwanie nieprawidłowo pozostawionych hulajnóg tak, by nie stanowiły zagrożenia ani przeszkody dla użytkowników ścieżek rowerowych, przechodniów czy innych uczestników transportu drogowego.

Jak zapewniają przedstawiciele hive priorytetem dla nich jest promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. Firma zaleca użytkownikom, aby zakładali kaski, pozostawiali hulajnogi w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz dostosowali prędkość do warunków jazdy.

Wrocław to drugie polskie miasto, w którym hive jest obecny. Usługa od 14 marca działa w Warszawie. Oprócz tego e-hulajnogi hive można spotkać w Lizbonie, Atenach, Paryżu, Mediolanie, Hamburgu, Monachium. Do końca 2019 hive chce zaistnieć w kolejnych 20 miastach i stać się głównym europejskim dostawcą hulajnóg.