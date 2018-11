Wrocław: Na tych ulicach nie będzie dziś prądu

Z powodu prac konserwacyjnych kilka ulic we Wrocławiu będzie dziś pozbawionych prądu. Przerwa w dostawie energii elektrycznej potrwa do godziny 16 i obejmie ulice: Jeziorową, Starodębową od 79 do 99 i od 56 do 100 oraz dz.32/14, Kamieńskiego od 229 do 243 i od 204 do 252, Kątową, Ługową od 1 do 9 nieparzyste, Poświęcką od 27 do 61 i od 20 do 60, Kowarzyka, Braniborską od 54 do 56 parzyste, Cieszyńskiego od 11 do 21 i od 12 do 20, Kiełbaśniczą 16, 17 i 18, Wszystkich Świętych 2.