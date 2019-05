Wrocław. Na Tarnogaju budują kolejne mieszkania. Zobacz kto i gdzie

Polsko-hiszpański deweloper realizuje inwestycję na południu Wrocławia. To czwarte osiedle tego inwestora, które powstaje w stolicy Dolnego Śląska.

Projektanci przewidzieli garaż podziemny i cztery lokale usługowe na parterze. Także na parterze i w garażu podziemnym znajdą się komórki lokatorskie. Mieszkania mają wyróżniać się wysokimi, panoramicznymi oknami i przestronnymi tarasami. Na wewnętrznym patio będzie teren do odpoczynku i plac zabaw dla dzieci. Ceny mieszkań wynoszą od ok. 7800 zł do prawie 9200 zł za mkw.

Deweloper wybudował już we Wrocławiu osiedle Innova, osiedle Moderno i apartamenty Innova. Do końca 2018 r. sprzedał we Wrocławiu 1200 mieszkań, a do użytku zostało oddanych ponad 1000.