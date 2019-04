Wrocław. Na ratunek sarence z... butelką na głowie (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Wrocław. Kolejny Koncert Nadziei już za nami. Gwiazdą była Anita Lipnicka (ZOBACZ ZDJĘCIA)

W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbył się, w środowy wieczór, jubileuszowy 10. Koncert Nadziei na rzecz podopiecznych fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Było to widowisko muzyczne pod tytułem „DZIECI ROCK&ROLLA”. Jest to największe wydarzenie charytatywne...