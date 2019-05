Wrocław na przełomie wieków. Ach, te puste place... Zobacz zdjęcia

zobacz galerię (28 zdjęć) To zdjęcie powstało dokładnie 20 lat temu - 4 maja 1998 roku. W miejscu obecnej Galerii Dominikańskiej widać stawy przypominające obecne rozlewiska przy Stadionie Miejskim. Dzielnie stoi jeszcze hotel "Panorama" otwarty w 1970 roku. Rok później hotel został wyburzony i rozpoczęła się budowa Galerii Dominikańskiej. Polska Press Grupa zobacz galerię (28 zdjęć)

Sięgamy do zdjęć naszych fotoreporterów z drugiej połowy lat 90 XX wieku i pierwszych lat nowego wieku. Pierwsze co zaskakuje na zdjęciach tamtego Wrocławia to mnóstwo niewykorzystanej i zielonej przestrzeni w centrum. Plac Grunwaldzki, plac Dominikański czy Powstańców Śląskich zupełnie niepodobne do obrazków z 2018 roku. Mnóstwo znanych nam dziś budynków nie ma, albo są dopiero w budowie. Przeczytajcie na opisach zdjęć co fotografowali nasi fotoreporterzy. Cofnijcie się w czasie 15, 20 czy nawet 25 lat. Jak wspominacie tamten czas?