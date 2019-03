Wrocław. Na Kępie Mieszczańskiej powstaje 69 apartamentów (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Inwestycja Jagiełły 6 na ostatniej prostej - już w połowie roku gotowy będzie budynek wraz z odrestaurowaną ścianą starej kamienicy, a zewnętrzne zdobienia odzyskają swój dawny blask. Przy ul. Jagiełły 6 powstaje 69 apartamentów, taras wypoczynkowy na dachu oraz eleganckie lobby w stylu art déco.

Ekipa budowlana generalnego wykonawcy skończyła stan surowy zamknięty.

– Powiesiliśmy wiechę. Wykańczamy wnętrze budynku i prowadzimy prace przy elewacji. Na podstawie archiwalnych planów odtworzymy detale fasad i przywrócimy dawną świetność zachowanej ścianie kamienicy z początku XX wieku – mówi Szymon Smółkowski, manager techniczny dewelopera Bouygues Immobilier, która realizuje inwestycję.

Art déco i odpoczynek na dachu

Jednym z głównych atutów Jagiełły 6 będzie ogólnodostępny taras dla mieszkańców na dachu budynku. Skorzystają z niego wszyscy przyszli mieszkańcy, którzy będą mogli się tu spotkać i razem spędzić wolny czas.

– Ta przestrzeń zapewni mieszkańcom prawdziwe poczucie wspólnoty, a równocześnie prestiżu. Mieszkanie na Kępie Mieszczańskiej zawsze było marzeniem wielu wrocławian. Teraz staje się to możliwe, ta część miasta przeżywa właśnie swój renesans – mówi Maciej Faltus, senior project manager Bouygues Immobilier Polska.

Po wjeździe na dach piątego piętra podziwiać można widok na Kępę Mieszczańską, Odrę i centrum Wrocławia. Taras będzie miał ok. 60 mkw. powierzchni.

Co jeszcze wyróżnia Jagiełły 6 spośród innych inwestycji o podwyższonym standardzie w centrum miasta? Jej dużą zaletą jest połączenie walorów zabytkowej kamienicy z atutami nowoczesnej architektury. Postarała się o to pracownia architektoniczna Zbigniewa Maćkowa, która zadbała, aby styl budynku nawiązywał do kamienic z początku XX wieku, a zachowana fasada kamienicy z 1905 roku zachwycała tak jak kiedyś bogatymi detalami, które zostaną odtworzone na podstawie archiwalnych planów i zdjęć. Niepowtarzalnego charakteru inwestycji nada również lobby zaprojektowane w stylu art déco. To styl wyróżniający się dbałością o szczegół i wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. W lobby dominować będą, charakterystyczne dla nowoczesnego art déco, geometryczne wzory i eleganckie odcienie czerni, bieli i szarości.

Sprzedaż na ostatniej prostej

W Jagiełły 6 znajdzie się 69 apartamentów o różnych wielkościach. Najmniejszy z nich będzie miał 23 mkw., zaś największy – 137 mkw. W dużej części mieszkań będzie przestronny balkon lub taras. Oprócz tego zostanie wykonany wewnętrzny dziedziniec pełen zieleni oraz podziemna hala garażowa. Na parterze budynku przewidziano trzy lokale usługowe. Inwestor planuje także przebudowę dróg i chodników wokół budynku.

Zdecydowana większość mieszkań ma już właścicieli. Mniejsze cieszyły się zainteresowaniem inwestorów, do większych wprowadzą się młode rodziny. Zostało ostatnich 10 apartamentów o różnej wielkości (od 2 do 4 pokoi). Ceny zaczynają się od 8,8 tys. zł brutto za mkw.