Od ubiegłego weekendu lody naturalne można kupić w nowej lodziarni na Grabiszynku. Nowe miejsce, Wytwórnia Lodów "U Lodziarzy" znajduje się na ul. Grabiszyńskiej 240.

Przedstawiciele tej lodziarni chwalą się, ze lody powstają na bazie przedwojennej receptury. Klienci do wyboru mają następujące smaki: śmietanka, czekolada, grylaż, ciasteczko, oreo, krówka, karmel, pistacja, sernik, szarlotka, kokos, kajmak, ciasteczko sezamowe, mascarpone z bezą i malinami, chałwa, torcik hiszpański, kokos z poziomką, pinakolada, toffi, trufla, cynamon, hello kitty, snickers, owoce leśne, Ferrero rocher, elvis, mleczna limonka, piernik, sezam z rozmarynem, mascarpone z miodem i orzechami, milky way, czekolada ze śliwkami, karmel z malinami ,nutella, banan z wiśnią i czekoladą, malibu, orzech laskowy, mięta z czekoladą, makowe i bakaliowe. Oprócz tego można kupić także sorbety w różnych smakach.Lody sprzedawane są nie na gałki, a na packi. Każdego dnia dostępne są trzy "podstawowe" smaki lodów, nie posiadające glutenu czyli śmietanka, czekolada i truskawka. Packa lodów kosztuje 4 zł, do tego Bąbel Wafle, czyli świeżo wypiekany gofr, 3 rodzaje lodów w środku z trzema dodatkowymi składnikami, jak np. owoce lub ciasteczka, bita śmietana i słodki sos, kosztuje razem 12 zł.