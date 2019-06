Firma Hive wprowadza we Wrocławiu darmowe minuty (aż 20 minut!) na jazdę e-hulajnogami. Wystarczy mieć aktywną Urbancard. Akcja ma zachęcić do korzystania z e-hulajnóg obok środków transportu publicznego, tym samym odkorkowując miasto i zmniejszając emisję gazów do atmosfery.

- Chcemy w ten sposób wnieść nasz wkład w rozwój komunikacji publicznej, dać mieszkańcom obu miast narzędzie do szybkiego i bezpiecznego transportu - mówi Łukasz Gontarek, city manager Hive w Warszawie. Darmowe 20 minut jest odnawiane na początku każdego miesiąca aż do grudnia 2019. Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny miesiąc. ZOBACZ TEŻ: Wideo