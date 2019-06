Wrocław. Mnóstwo atrakcji w saunarium w aquaparku, już w ten piątek

Wrocław. Zbliża się najgorętszy weekend sezonu: Sauna Festival w Aquaparku

Sauna Festival - to organizowane dwa razy do roku we wrocławskim Aquaparku święto saunowania na najwyższym poziomie. Ta impreza jest dedykowana zarówno wielbicielom sauny jak i tym, którzy chcieliby dopiero zapoznać się z jej dobroczynnym działaniem. Już 27 i 28 kwietnia we Wrocł...