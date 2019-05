Sąsiedzkie spacery, wspólne gotowanie, potańcówki, słuchowiska, pokazy filmowe, warsztaty i spotkania z artystami – rusza tegoroczna odsłona programu Sąsiadujemy! Od maja do października kulturalne wydarzenia zagoszczą na czterech wrocławskich osiedlach: Brochowie, Ołbinie, Kleczkowie i Przedmieściu Oławskim.

Na wrocławskie podwórka wraca program Sąsiadujemy!– W programie Sąsiadujemy skupiamy się na lokalnych aktywnościach tak, by wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wypełnić cztery osiedla sąsiedzką energią, poznać bliskich i dalszych sąsiadów oraz odkryć nieznane, a ciekawe zakamarki naszego miasta – zapowiada Natalia Romaszkan, koordynatorka programu.Nowy sezon Sąsiadujemy zainauguruje sąsiedzki spacer po Ołbinie. 11 maja wraz z przewodnikiem Szymonem Maraszewskim i Magdą Jarczewską, twórczynią bloga Old Kafel Story, uczestnicy udadzą się w podróż tropem wyjątkowych ołbińskich kafli. Odkrywanie tajemnic osiedla rozpocznie się o godzinie 11:00 pod pomnikiem papieża Jana XXIII.Spacery na Ołbinie, Kleczkowie (od 18 maja), Brochowie (od 1 czerwca ) i Przedmieściu Oławskim (od 8 czerwca) będą niepowtarzalną okazją, by poznać klimat i lokalne historie tych miejsc. W sobotnich wędrówkach udział wezmą też goście specjalni – eksperci z różnych dziedzin oraz pasjonaci osiedlowej historii i architektury.Kolejnym ważnym wydarzeniem organizowanym w ramach Sąsiadujemy będzie Dzień Sąsiada. 31 maja osiedlowe zakątki zamienią się w nietypowe sceny muzyczne. Dawniej na podwórkach często pojawiali się uliczni grajkowie, w trakcie Dnia Sąsiada wraz z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia tradycja zostanie odkryta na nowo. Ostatni dzień maja będzie okazją do poznania osób z najbliższej okolicy i stworzenia wyjątkowej sąsiedzkiej orkiestry. Nie ma znaczenia umiejętność gry na gitarze, perkusji, trąbce czy skrzypcach – do wspólnego grania zaproszeni są wszyscy sąsiedzi i sąsiadki!To nie jedyne propozycje programu Sąsiadujemy na zbliżające się miesiące. Działania na Brochowie rozpoczną się współczesnymi obchodami Nocy Świętojańskiej, na które złożą się warsztaty, pochód, spektakl oraz nocna gra terenowa. Lipiec i sierpień będą okazją, by poznać brochowskich działkowiczów, biesiadować, odkrywać magię kolejarskich potańcówek i oglądać filmy w plenerze. Wydarzenia przygotowywane są razem z Fundacją Made in Brochów. Z kolei na Ołbinie mieszkańcy i mieszkanki będą mogli stworzyć m.in. lokalny przepiśnik (zbiór przepisów na ołbińskie przysmaki), a także wyjątkowy Sąsiedzki Atlas (przewodnik po podwórkowych dźwiękach i obrazach). Odbywać się tu będą również spotkania kulinarne, słuchowisko plenerowe oraz skierowane do najmłodszych „Wakacje all inclusive”. Współorganizatorem działań na Ołbinie będzie Stowarzyszenie Żółty Parasol.Do końca czerwca w zlokalizowanej na Przedmieściu Oławskim Pracowni Komuny Paryskiej 45 spotkać można Novy Ruch Teatr, który razem z uczestnikami i uczestniczkami zajęć przygotowuje wyjątkowe pocztówki dźwiękowe i poezję inspirowaną osiedlem. Od lipca nową menadżerką Pracowni zostanie Natalia Gołubowska z jej Otwartym Zakładem Artystycznym. W tym roku odbędzie się także kolejna odsłona Dnia Trójkąta (7 września) – wielkie święto osiedla będzie świetną okazją, by poznać niezwykłe smaki Przedmieścia Oławskiego. Czwartym osiedlem, na którym działać będzie program Sąsiadujemy, jest Kleczków. 26 lipca mieszkańcy i mieszkanki będą mogli spotkać się nad rzeką, by w sąsiedzkiej atmosferze lepiej poznać historię osiedla, zagrać w podchody, a na koniec dnia zamienić się w słuch podczas plenerowego słuchowiska radiowego. Atrakcje na Kleczkowie przygotowywanesą przy współpracy ze Stowarzyszeniem Curatus.W tym roku na podwórkach działać będą też artystki i artyści spoza Wrocławia, dla których sąsiedzkie tematy nie są czymś obcym. Współpracując z sąsiadami i sąsiadkami, stworzą propozycje osiedlowych wydarzeń kulturalnych. Na Kleczkowie pojawi się Jaśmina Wójcik – artystka zainteresowana sprawami społecznymi, autorka m.in. akcji artystyczno-aktywistycznej z byłymi pracownikami i pracownicami fabryki ciągników Ursus. Na Ołbinie pracować będzie, znana już mieszkańcom, Cecylia Malik, czyli jedna z autorek podwórkowego Domku na jesionie. Na Brochowie pojawi się Magdalena Fabiańczyk – tworząca na całym świecie artystka i edukatorka. Z kolei na Przedmieście Oławskie przyjadą Ula Lucińska i Michał Knychaus – młody duet artystyczny o nazwie Inside Job.Data: 11.05.2019 - 12.10.2019Godzina: 11:00Wstęp: wolnyMiejsce wydarzenia:Zbiórka pod pomnikiem papieża Jana XXIII (ul. Św. Marcina, obok pl. Bema)Data: 1.06.2019 - 28.09.2019Godzina: 11:00Wstęp: wolnyMiejsce wydarzenia:Zbiórka przy instalacji Fotoplastykon (Koreańska 1a, obok budynku CESu)Data:18.05.2019 - 21.09.2019Godzina: 11:00Wstęp: wolnyMiejsce wydarzenia:Zbiórka pod Dworcem NadodrzeData: 8.06.2019 - 5.10.2019Godzina: 11:00Wstęp: wolnyMiejsce wydarzenia:Zbiórka pod apteką o. Bonifratrów (ul. Traugutta 57/59)źródło: materiały prasoweOrganizator: Strefa Kultury Wrocław