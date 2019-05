Wrocław. Mistrzowie świata zatańczą w Magnolii przy ul. Legnickiej już w tę sobotę. Wstęp wolny

W najbliższą sobotę we Wrocławiu wystąpi wyjątkowa para. Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło aż czterokrotnie sięgnęli po tytuł mistrzów świata w rock'n'rollu akrobatycznym. Byli bezkonkurencyjni w 2011, 2013, 2014 i 2016 roku. Wygrali także mistrzostwo Europy oraz rozgrywany we Wrocławiu turniej sportów nieolimpijskich - The World Games 2017.

18 maja zatańczą pokazowo na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Rising Stars”, który odbędzie się w Magnolia Park.

Turniej jest wyjątkowym wydarzeniem tanecznym nie tylko ze względu na obecność gwiazd (pokazowo zatańczy także Neder Hasanoui - finalista programu "You Can Dance"). W „Rising Stars” wystartują pary taneczne z najwyższej krajowej półki, a oceni je profesjonalna komisja sędziowska. Tancerze, podzieleni na aż 20 kategorii, będą rywalizować w tańcach latynoamerykańskich i tańcach standardowych. Na parkiecie królować będą samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i quickstep. Oprócz dorosłych swoje umiejętności taneczne zaprezentują dzieci. Młodsi tancerze wykonają repertuar w kombinacji wszystkich tańców.

- To będzie niezwykłe taneczne wydarzenie. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ mistrzów świata w tańcu akrobatycznym. Ich popisy zapierają dech w piersiach. Sam turniej zapowiada się równie ekscytująco. Serdecznie zapraszam na plac pomiędzy salonami Empik i Super-pharm – zachęca Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park. Turniej rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00 i potrwa do 18.00. Jego organizatorem jest działająca w Magnolia Park Szkoła Tańca Champion Team. Zawody i pokazy gwiazd można oglądać za darmo.