Wrocław. Miłość do myszy, która niszczy mieszkania. Zobacz zdjęcia i film

Mieszkanie przy Szymanowskiego to nie jedyny wrocławski lokal zdewastowany przez hodowcę myszy. Zgłosiła się do nas pani Agnieszka, która wyliczyła swoje straty na kilkanaście tysięcy złotych. Bo wynajęła mieszkanie mężczyźnie. Prawdopodobnie temu samemu, który do niedawna mieszkał przy Szymanowskiego.

- Jestem pewna, że to ten sam pan, któremu wynajęłam lokal na Psim Polu – mówi nam pani Agnieszka. - Latem ubiegłego roku odezwali się do mnie sąsiedzi. Z mieszkania dochodził straszny zapach. Okien nie dało się otworzyć. Odkrycie było podobne jak na Szymanowskiego. - Całe mieszkanie w klatkach z myszami. Niektóre biegały luzem po całym domu. Do tego kilka wielkich worków z karmą.

- Ten człowiek powiedział mi, że to polne myszy i zabrał je z poprzedniego mieszkania, które wynajmował. Fakt, że jak się do mnie wprowadzał to pytał czy może mieć klatkę z myszkami. Ale ja myślałam, że to będzie jedna klatka. A tu całe mieszkanie w klatkach.

Myszy – opowiada właścicielka lokalu – narobiły dużych zniszczeń. Powygryzały dziury w ścianach, zniszczyły wersalki, obgryzały drzwi i meble. Przegryzły przewody do zmywarki. Pani Agnieszka natychmiast wypowiedziała lokatorowi umowę najmu i zabrała się za doprowadzanie lokalu do porządku. Trzeba było ozonować żeby zlikwidowany został uciążliwy fetor. Dziś pozwała byłego lokatora do sądu o odszkodowanie.