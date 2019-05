Podczas prowadzonych tuż obok prac budowlanych, ich budynek osunął się i uwięził część lokatorów. Przeczytaj szczegóły!

Nadzór budowlany nakazał gminie Wrocław wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przed wejściem dewelopera na sąsiednią działkę.

Ci, którzy oswobodzili się prędzej, pomagali w sforsowaniu drzwi innym. Następnie pobiegli na budowę apartamentowca Angel City, żeby wstrzymano roboty. Budowlańcy nawiercili ścianę pod zamieszkałą kamienicą przy Traugutta. Gmina Wrocław przed rozpoczęciem budowy nie wzmocniła konstrukcji budynku, chociaż zobowiązał ją do tego nadzór budowlany.Najpierw trzęsienie całego budynku, potem wyraźnie odczuwalne tąpnięcie. Kiedy przestraszeni mieszkańcy rzucili się do okien i drzwi, okazało się, że te się nie otwierają. To efekt wczorajszych prac prowadzonych na budowie apartamentowca Angel City sąsiadującej z kamienicą przy ul. Traugutta 80a.Nadzór budowlany nakazał gminie Wrocław wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku przed wejściem dewelopera na sąsiednią działkę. - Zobowiązana gmina Wrocław, mimo upływu terminów wskazanych w decyzji, nie wykonała nakazu usunięcia nieprawidłowości. Prowadzimy postępowanie egzekucyjne co do wykonania tej decyzji – mówią przedstawiciele nadzoru budowlanego.- Usłyszałyśmy ruch na korytarzu i sąsiadka krzyczy: pani Tereso! niech pani otworzy drzwi! Więc próbuję otworzyć drzwi i nie mogę. Podbiegła córka i też nie potrafiła. Sąsiad z zewnątrz podniósł za klamkę i w tym momencie otworzyłam drzwi. Sąsiad mi zakomunikował, że on z kolei nie może dostać się do domu – relacjonuje Teresa Turczyn, mieszkanka kamienicy przy ul. Traugutta 80a.Sąsiadka pani Teresy próbuje otworzyć drzwi. Te puszczają w końcu z dużym oporem i głośnym zgrzytem: - Nowe drzwi, dwa lata mają. Wczoraj było tąpnięcie. W ciągu dnia było słychać w przewodach kominowych, jak coś leciało – piach, kamyczki – myślałam, że ktoś wrzuca coś do komina. Zwykle człowiek nie spodziewa się, że budynek pęknie – mówi pani Krystyna.Mieszkańcy alarmują, że zapadł się środek ich bloku. Rzeczywiście w mieszkaniach położonych przy zewnętrznych, bocznych ścianach budynku pęknięcia przebiegają po suficie przez całe lokale wzdłuż tych ścian, przechodzą przez otwory drzwiowe i okienne. Aby otworzyć drzwi trzeba je mocno podważać, a niektóre okna nie otwierają się wcale. Wiele ze szklanych znaczników, mających pokazywać, jak mocno osuwa się budynek, jest popękanych, mimo że klejone są na elastyczny silikon.Lokatorzy pobiegli na budowę Angel City żądając wstrzymania prac: - Okazało się, że oni wiercili w naszym budynku takie otwory pod piwnicę, którymi pod kątem 30 stopni miały iść jakieś wzmocnienia. Dwóch panów przyszło i po wstępnych oględzinach stwierdzili, że możemy tutaj mieszkać. Dzisiaj byli inspektorzy, kierownicy, geodeci z budowy. Stwierdzili, że musiało znaleźć się coś pod budynkiem – mokry piasek, pusta przestrzeń – wyjaśnia Teresa Turczyn.- Z urlopu 300 km w te pędy do domu jechałem, bo mówię, dom się wali. Żona słyszała szum, jakby płynęła woda, jakby coś się waliło. Okna powypaczały się, nie mogą się otwierać. Ściany boczne rozstąpiły się – opowiada Arkadiusz Pluta naprawiając drzwi, które także nie otwierają się.- Wczoraj się tak wystraszyłam, że pakowałam dokumenty, wszystko, bo myślałam, że jak to się zawali… Wczoraj wszyscy wyszli z domu, bali się – mówi mieszkanka lokalu położonego na parterze.Po wczorajszym zdarzeniu deweloper zlecił pomiary geodezyjne budynków sąsiadujących z placem budowy. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nadzór budowlany uznał, że część sąsiadujących budynków jest w stanie niezadowalającym. Deweloper wskazuje, że właściciel budynku przy Traugutta 80a, czyli Miasto, został zobowiązany do wykonania prac w celu poprawienia jego stanu technicznego. Jednak duży remont, łącznie z wzmocnieniem konstrukcji budynku, rozpocznie się, jak informują Wrocławskie Mieszkania, dopiero w lipcu, zatem długo po rozpoczęciu robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie kamienicy.Przedstawiciel dewelopera dodaje, że będą zamontowane specjalne szkiełka kontrolne w celu monitorowania rys. Te które zamocowane są tam obecnie, zostały przyklejone elastycznym silikonem, chociaż w opinii inspektora budowlanego powinny być zamocowane na sztywno.W środę po godz. 13.00 oględziny budynku przy Traugutta 80a rozpoczął inspektorat budowlany. Ustalenia nadzoru budowlanego nie wskazują, aby było zagrożone bezpieczeństwo użytkowania – słyszymy od urzędników, którzy jednocześnie zaznaczają, że mówią o stanie technicznym budynku, a nie komforcie użytkowania mieszkań z nieotwierającymi się drzwiami i oknami.