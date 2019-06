Wrocław. Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej rusza 14 czerwca (HARMONOGRAM, GOŚCIE)

Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej będzie promował wartościową literaturę i jej twórców. Zaplanowane są interaktywne spotkania z literatami, warsztaty z artystami, happeningi, wystawy, gry i konkursy literackie.

Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej we Wrocławiu 14 czerwca 2019 10:30 - 11:30 Spotkanie z Tomaszem Jastrunem, autorem książek "Antoś i jeszcze ktoś" oraz "Antek i przyjaciele" Jeśli uważacie, że w Waszej szkole czasem zdarzają się rzeczy niezwykłe, przeczytajcie przygody Antka i jego przyjaciół! Tam zdarzyć się może dosłownie wszystko.

Podczas spotkania mamy zamiar zapytać autora, skąd czerpał inspiracje; czyżby bywał w szkole niezbyt grzecznym chłopcem?

Wiek: 7 - 10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 14 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Spotkanie z Katarzyną Ryrych, autorką takich książek jak "Bombka babci Zilbersztajn" oraz "Król"

Autorka traktuje swoich czytelników bardzo serio. To nie są książki dla małych dzieci. Pisze o życiu, czasami o trudnych sprawach, bo z takimi też czasami trzeba się mierzyć.

Jak sama pisze: „Ludzie są tacy, jacy są (…) Czasami jest jakiś niefart. Życie robi kawał i nic nie jest takie, jak było. Chodzi o to, żeby się jakoś pozbierać. Jedni wiedzą jak, inni nie”.

Spotkanie dla grup szkolnych.

Wiek: 10+

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Literatura

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 14 czerwca 2019 18:00 - 20:00

Wernisaż wystawy "Kto Ty jesteś?" i "Męskie Czytanie" z gościem specjalnym

Zapraszamy na wernisaż wystawy "Kto Ty jesteś?".

W 2018 roku obchodziliśmy stulecie niepodległości w Polsce. Chcąc upamiętnić to ważne historyczne wydarzenie postanowiliśmy stworzyć wystawę skierowaną do najmłodszej publiczności – do dzieci, ale także ich rodziców i opiekunów. Wystawa „Kto ty jesteś? Polak mały!” odpowiada na pytania czym jest Polska, Ojczyzna, niepodległość, patriotyzm, życie w wolnym kraju, tożsamość narodowa, dziedzictwo, możliwość przekazywania i pielęgnacji tradycji rodzimych.

Wernisaż rozpoczniemy spotkaniem z cyklu "Męskie czytanie" z gościem specjalnym, którego przedstawimy niebawem! Później zapraszamy na warsztaty towarzyszące wystawie.

Wiek: bez ograniczeń

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i Fundacja Czas Dzieci

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza Sobota



15 czerwca 2019 10:30 - 11:30 Warsztaty z Marianną Sztymą, ilustratorką oraz autorką "Zajączki"

Pani Marianna na warsztat tym razem bierze emocje i choć z nimi nie jest łatwo, wszyscy z warsztatów na pewno wyjdą uśmiechnięci.

Wiek: 3-6

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 15 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Spotkanie z Natalią Usenko

„Palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka i nie ma kluczyka”.

Lubicie wyliczanki? My bardzo. A wiecie, kto zna ich najwięcej? Natalia Usenko! To ona jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie wyliczanek.

Jej mama Danuta Wawiłow, znana starszym uczestnikom spotkania była poetką i również tworzyła rymowane wierszyki dla dzieci.

Wiek: 5-6

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

15 czerwca 2019 14:00 - 15:00 "Raz, dwa, trzy, zaśnij ty!" spotkanie z Gosią Herbą

Dzieci mają swoje dziecięce, ale wcale nie mniej poważne problemy. Jednym z nich jest to, że trzeba iść spać, wtedy gdy tak zdecydują dorośli, a potem wyjść na przeciw snom…

Sny czasami bywają odrobinę straszne, ale nie na naszym Festiwalu! Tu przybierają najrozmaitsze przezabawne kształty w ślad za nieco onirycznymi postaciami tworzonymi przez Gosię Herbę do "Raz, dwa, trzy, zaśnij ty!".

Na spotkaniu posłuchamy kołysanek, utulimy się w miękkich fotelach i będziemy zadawać pani Gosi najtrudniejsze zadania, a ona będzie próbowała malować nasze sny. Czy chcielibyście mieć na własność portret swojego snu? Takiego dobrego oczywiście!

Wiek: 3-6

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 15 czerwca 2019 10:00 - 11:00 Spotkanie z Wojciechem Cesarzem, autorem serii książek "Pamiętnik grzecznego psa"

Zastanawialiście się kiedyś, co myśli Wasz pies? Zdziwilibyście się bardzo!

Wojciech Cesarz od lat pisze książki, które w niezwykle zabawny sposób pokazują psiejską perspektywę! Jeśli jesteście jej ciekawi, przyjdźcie koniecznie. My uwielbiamy te książki!

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

15 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Warsztaty z Joanną Rusinek - Portret pamięciowy przodka

Artystka ilustrowała wiele książek, my jednak pragniemy przybliżyć Wam dwie: "Wierszyki domowe" oraz "Wierszyki rodzinne", obydwie napisane przez Michała Rusinka, brata artystki.

Jak sportretować członków rodziny? Jak stworzyć portret pamięciowy przodka? A jak stworzyć portret rodzinnej pamiątki, zwłaszcza gdy jest bardzo zabawna?

Przekonajcie się sami!

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 15 czerwca 2019 14:00 - 15:00 Spotkanie z Agatą Widzowską, autorką serii książek "Psierociniec"

Kolejne spotkanie dla wielbicieli czworonogów. Książki Agaty Widzowskiej pokazują nie tylko przygody gromadki przesympatycznych psów (i kotów), ale też problemy i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Na szczęście zawsze wszystko dobrze się kończy.

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Wilga

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 15 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Spotkanie z Andrzejem Fedorowiczem, autorem książki Podróżnicy

Nowa książka wydawnictwa Dwie Siostry "Podróżnicy" jest hitem, choć dopiero wyszła z drukarni.

W nieznane i dookoła świata. Na najwyższe szczyty i niedostępne bieguny. Przez bezkresne oceany i bezludne pustkowia. Polacy od wieków podróżują po lądach i morzach, zapuszczając się w najdalsze zakątki naszej planety.

Autor opowie podczas spotkania historie słynnych polskich podróżników i ich niesamowitych wypraw. Wśród bohaterów książki są zesłańcy i piraci, badacze i awanturnicy, sportowcy i dziennikarze. Od średniowiecznego mnicha Benedykta Polaka, przez legendarnego Maurycego Beniowskiego, Leonida Teligę, Tony’ego Halika i Jerzego Kukuczkę, aż po Marka Kamińskiego i Aleksandra Dobę.

Kto został królem Madagaskaru, a kto odkrył źródło Amazonki? Jak przejechać Afrykę na rowerze i jak w jednym roku stanąć na dwóch biegunach Ziemi? Czy można okrążyć świat samochodem i przepłynąć Atlantyk… kajakiem?

Macie jeszcze inne pytania do autora? Zapiszcie je. Zadamy je wszystkie!

Wiek: 10-12

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Dwie Siostry

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

15 czerwca 2019 14:00 - 15:00 Spotkanie z Martą Kisiel, autorką książki "Małe licho i tajemnica Niebożątka"

Pani Marta od zawsze jest zafascynowana literaturą fantasy, a dzięki jej twórczości dla dorosłych wielbicieli tego nurtu wciąż przybywa. Od niedawna pisze także dla dzieci i to znakomicie. Niech to spotkanie połączy dorosłych fanów tego gatunku i tych mniejszych, którzy dopiero wnikają w ów niezwykły świat.

Wiek: 10-12

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Wilga

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 15 czerwca 2019 18:00 - 20:00 "Męskie Czytanie" z Krzysztofem Baranowskim w Hydropolis

W cyklu "Męskie Czytanie" poznajemy autorytety – panów, którzy mają pasję i podziwu godne osiągnięcia. Tym razem z dziećmi spotka się Krzysztof Baranowski – żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel, krótkofalowiec SP5ATV. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską!

Gdzie? Wybór jest oczywisty! Hydropolis to centrum edukacyjne na najwyższym poziomie, które powinien choć raz odwiedzić każdy! Zachęca nie tylko do pogłębiania wiedzy, ale do fascynującego odkrywania świata!

Wiek: 7-12

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Hydropolis Niedziela



16 czerwca 2019 10:00 - 11:00 Warsztat artystyczny na podstawie "Małego atlasu ptaków" Ewy i Pawła Pawlaków

Czy widzieliście już ten atlas? Jeśli nie, zobaczcie koniecznie! To mistrzowska publikacja. Autorzy inspirują dzieci do zachwytu przyrodą poprzez zachwyt sztuką.

W czasie warsztatów wykonamy z dziećmi ptaki na patykach podobne do tego poniżej, ale liczymy na to, że dzięki wyobraźni najmłodszych powstaną zupełnie dotąd nieznane gatunki!

Zachęcamy dorosłych nie tylko do włączenia się w czynną pracę warsztatową, ale również do uzupełnienia warsztatów spacerem do parku, by obserwować żywe ptaki. Tak rzadko mamy na to czas.

Wiek: 3-6

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

16 czerwca 2019 12:00 - 13:30 Miasto z papieru – warsztaty dla dzieci z Taro Miura

Taro Miura jest w szczególny sposób zainteresowany tematem miasta. W jednej ze swoich książek uwiecznił Tokio (miejsce w którym mieszka i pracuje), ale zagadnienie eksploruje również od kilku lat w ramach swojego projektu. Warsztaty Miasto z papieru prowadził m.in. w Japonii, Hiszpanii i we Włoszech.

Miasta, w których mieszkamy, otaczają nas ulicami, parkami, zabytkami, charakterystycznymi obiektami, towarzyszą nam własną historią i niepowtarzalnym klimatem. W naszych miastach zawsze są rzeczy, które lubimy, a także te, które nam przeszkadzają i czynią życie trudniejszym.

Podczas warsztatów Miasto z papieru powstanie plan papierowego miasta, które będzie nie tylko odwzorowaniem prawdziwego miejsca, ale również próbą konfrontacji z tym, co trudne lub wymagające zmiany.

W celu stworzenia razem idealnego miasta zapraszamy na warsztaty z Taro Miurą dzieci w wieku od 5 lat w towarzystwie dorosłych. Warsztaty będą polegały na tworzeniu kolorowych wycinanek przedstawiających budynki, mosty, drogi, rośliny, zwierzęta i ludzi.

Do Polski przyjedzie w połowie czerwca na zaproszenie Festiwalu Literatury dla Dzieci, Muzeum Manggha i wydawnictwa Tako.

Wiek: 5-8

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Tako

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

16 czerwca 2019 14:00 - 15:30 Starusieńkie wnuczki i młodziusieńkie babunie – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne

Zapraszamy Rodziców, Dziadków, Babcie do spędzenia twórczego czasu ze swoimi Dziećmi/Wnukami. Proponujemy międzypokoleniowy warsztat, podczas którego przeczytamy fragmenty książek Piaskowy Wilk oraz Tańcz, Córko Księżyca! Wydawnictwa Zakamarki.

Porozmawiamy o tym, że w każdej babci i każdym dziadku ukryte są historie o wspaniałych dziewczynkach i dzielnych chłopcach albo na odwrót. Pobawimy się w proste zabawy sprzed lat, a także każda rodzina stworzy swój rodzinny talizman inspirowany afrykańskimi wzorami.

Wiek: 4-8

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i Wydawnictwo Zakamarki

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 16 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Spotkanie z Rafałem Witkiem, autorem m.in. książki "Klub latających ciotek"

Musimy Wam zdradzić tajemnicę autora. Nie znosi nudnych książek, dla niego między okładkami musi aż kipieć. Dozwolone są loty w kosmos, nieprawdopodobnie niebezpieczne wyprawy, a to wszystko jeszcze musi być doprawione solidną odrobiną humoru. Co Wy na to? Brzmi nieźle?

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 16 czerwca 2019 14:00 - 15:30 Warsztaty "Rodzinne portrety" z Tomaszem Brodą

Portrety Tomka Brody to esencja kreatywności. W trakcie warsztatów dzieci poznają zasady tworzenia kolażu w praktyce. Portret ulubionego członka rodziny stworzony z gąbek, z pozoru bezużytecznych kawałków tkanin i kartonów, stanie się cenną rodzinną pamiątką i być może znajdzie honorowe miejsce na Waszej ścianie. Uwaga, to wciąga, więc nie zorientujecie się nawet, gdy na Waszych ścianach zagości galeria portretów całej rodzinki!

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

16 czerwca 2019 16:00 - 17:00 Spotkanie z Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem Pawlakiem, autorami "Małego atlasu ptaków"

Artyści zdradzą tajemnice swojej pracy. Pokażą, jak tworzyli "Mały atlas ptaków" oraz opowiedzą o swoich nowych książkach.

Wiek: 7-10

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 16 czerwca 2019 10:00 - 11:30 Spotkanie z Karoliną Grabarczyk i Niką Jaworowską, autorkami książki "I ty możesz zmienić świat"

Rodzice i nauczyciele często stawiają dzieciom za wzór osoby, które dokonały czegoś wielkiego. Ale czasem trudno jest wzorować się na kimś, kto jest dużo starszy! Książka przedstawia historie 42 bohaterów, którzy – jeszcze będąc dziećmi – sprawili, że świat stał się lepszy. Niektórzy mieli bezpieczne domy i szczęśliwe rodziny, inni żyli w trudnych warunkach – w ubóstwie, podczas wojny, lub byli ciężko chorzy. Wśród opisanych dzieci znajdziemy m.in. Anne Frank, Jana Melę czy Malalę Yousafzai. Wszyscy pokazali, że mimo przeciwności warto walczyć o swoje prawa i pomagać innym.

Dzięki tym historiom młodzi czytelnicy poczują, jak wielką dysponują mocą i nabiorą odwagi, by ulepszać codzienność, walczyć o sprawiedliwość, inspirować do działania, po prostu… ratować świat!

Wiek: 9-12

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo Media Rodzina

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

16 czerwca 2019 12:00 - 13:00 Magiczne dżemy i kwiatowe SMSy Neli - Spotkanie z Agnieszką Tyszką

W nastoletnim życiu Neli nie brakuje problemów – rodzinnych, szkolnych, uczuciowych…

Czy to możliwe, by młoda bohaterka znalazła niespodziewane wsparcie u przypadkowo napotkanej staruszki? I to w dodatku dzięki jej smakowitym dżemom, które przechowuje w swojej tajemniczej spiżarni?

Dowiemy się tego na spotkaniu, a przy okazji poćwiczymy też pisanie KWIATOWYCH ESEMESÓW!

Spotkanie z Agnieszką Tyszką, wokół cyklu o Neli Solińskiej „M jak dżeM”, „Kawa dla kota” i „Miłość bez konserwantów”.

Wiek: 10+

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza 16 czerwca 2019 13:30 - 14:30 Spotkanie Marianną Oklejak, dookoła książki "No to gramy!"

Nic tak nie łączy pokoleń jak muzyka. "No to gramy! Muzyczna awantura od Little Richarda do Björk" to prawdziwy sprawdzian międzypokoleniowy. Czy rzeczywiście jest tak, że starsze pokolenie to muzyczni nudziarze? A może dają czadu jak nikt inny. Rozmowa z autorką picturebooka o muzycznych fascynacjach i tradycjach.

Wiek: 11+

Organizatorzy: Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej i wydawnictwo EGMONT

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

