Wrocław. Miasto wyremontuje pustostany. Będzie łatwiej o mieszkanie

W kolejce po mieszkanie we Wrocławiu czeka dziś ponad 2 tysiące rodzin. Ci najbiedniejsi mogą liczyć na mieszkania socjalne, ci trochę bogatsi - na komunalne mieszkania, ale w kiepskim stanie. Będą musieli wyremontować na własny koszt. W obu przypadkach nie ma jednak co marzyć o tym, że klucze dostaniemy od razu. Trzeba przygotować się nawet na kilkuletnie oczekiwanie. Niektórzy mieszkań nie doczekają się nigdy, bo co roku na początek kolejki trafiają ci, którzy są w gorszej sytuacji finansowej.

Tymczasem we Wrocławiu od lat są co najmniej setki mieszkań, w których nikt nie mieszka. To pustostany w miejskich kamienicach. Tak naprawdę nigdy ich dokładnie nie policzono. Sebastian Lorenc deklaruje, że teraz miasto to zrobi. A następnie mieszkania wyremontuje i przekaże tym, którzy czekają na nie w kolejce.

Sebastian Lorenc uważa także, że jak najszybciej powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja pieców węglowych w lokalach komunalnych, a następnie wszystkie piece węglowe na wrocławskich osiedlach, szczególnie tych położonych w centrum miasta, powinny zostać wymienione na bardziej ekologiczne.

- Walka ze smogiem będzie jednym z priorytetów działań wrocławskiego ratusza - przekonuje nowy wiceprezydent.

Na początku lat 90. we Wrocławiu było ok. 80 tys. lokali, w których były zamontowane piece opalane węglem. Teraz władze Wrocławia szacują, że zostało jeszcze ok. 23 tys. lokali. Na Przedmieściu Oławskim przeprowadzono pilotażowy program inwentaryzacji pieców węglowych. Urzędnicy we wrześniu zapowiadali, że chcieliby we współpracy z Politechniką Wrocławską zinwentaryzować wszystkie piece do końca wiosny 2019 roku. W tym roku udało się już zlikwidować ok. 2 tys. pieców węglowych. W 2017 roku było to nieco ponad 1800 pieców.