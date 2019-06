Wrocław. Miało nie być klubów go-go ze striptizem. I co? Nocne kluby działające w centrum miasta werbują pracowników

Zamieścił go jeden z kliku klubów go-go działających w Rynku. Szef firmy, do której lokal ów należy, stoi właśnie przed sądem pod zarzutem łamania uchwały Rady Miejskiej. Ale obrona przekonuje, że to nie jest taniec erotyczny tylko „artystyczny”. Nie ma też mowy o „nachalnym nagabywaniu”. Pracownicy promujący kluby go-go tylko informują i zapraszają. Wspomniane w uchwale „nachalne nagabywanie” to narzucanie się ze swoją ofertą. Tak miejskie prawo interpretują w firma zawiadujących klubami.

Słyszeliśmy legendy o centralnym ogólnopolskim monitoringu. W jednym miejscu w Krakowie są zainstalowane monitory pokazujące wnętrza wszystkich nocnych klubów, a nawet otaczających ich ulic. Te drugie do sprawdzania, jak radzą sobie w pracy „promotorzy” czyli naganiacze zaczepiających przechodniów żeby weszli do klubów.

Od czasu powstania sieci Cocomo bardzo często docierają do nas informacje o klientach, którzy po wizycie w takim lokalu, tracili z bankowych rachunków wszystkie pieniądze. Czasem po jednym drinku przestawali pamiętać co się z nimi dzieje. Rano budzili się bez pieniędzy. Nikt nigdy nie wyjaśnił dlaczego tak się dzieje. Nikomu nie udowodniono, by klienci byli odurzani. Krążyły opowieści m.in. o dolewaniu wody utlenionej do drinków. Co miałoby potęgować działanie alkoholu.