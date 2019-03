Wrocław. Mężczyzna stanął przed sądem, bo napisał na chodniku: "Policja czy PiSlicja"

Sąd jednak umorzył postępowanie uznając znikomą szkodliwość czynu. Wrabec napisał kredą w sprayu hasło „policja czy PiSlicja” przed komisariatem na Grabiszyńskiej. Miał to być protest przeciwko temu, co robią policjanci z uczestnikami antyrządowych manifestacji.

Zdaniem policji czyn obwinionego działacza to wykroczenie. Przepis mówi, że zabronione jest umieszczanie w miejscu publicznym „bez zgody zarządzającego” owym miejscem ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku”. W tym wypadku chodziło o napis. Paweł Wrabec przekonywał, że to był napis kredą. Bardzo łatwo zmywalny. Wystarczył deszcz.

- To był polityczny happening – mówił dziś. Dodając, że policja wykorzystywana jest do „haniebnych czynów” takich jak pacyfikowanie demonstracji.

Sąd nie odnosił się do motywów, jakie kierowały obwinionym. Uznał, że do czynu doszło. Ale wykroczenia nie ma, bo nie było szkodliwości społecznej.

- Wyplute gumy do żucia powodują większe zniszczenie chodników - usłyszeliśmy w uzasadnieniu wyroku. A po napisie z kredy wystarczyło kilka razy przejść i już go nie było.

Co ciekawe. Z tego co usłyszeliśmy w wyroku wynika, że policja wniosła sprawę do sądu choć nie miała pojęcia kto jest owym „zarządzającym” terenem od napisu. Dopiero sąd ustalił, że jest to Komenda Miejska Policji. Oskarżyciele nie mieli o tym pojęcia.