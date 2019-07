Wrocław. Mężczyzna powiesił się na... sznurówce w areszcie przy ul. Świebodzkiej

Prokuratura podejrzewa, że tragedia mogła być skutkiem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza Służby Więziennej. To przez jego zaniedbanie – twierdzą dziś śledczy - mężczyzna mógł targnąć się na życie. W celi miał być pod stałą obserwacją, bo uznano go za osobę, która może próbować się zabić. Więzienny strażnik był tym, który miał pilnować by nikomu nic się nie stało. Nie dopilnował.

Strażnik nie zauważył przygotowań do samobójstwa, ani tego jak młodzieniec umiera. Potem jeszcze kilkadziesiąt minut nie zauważył nieżyjącego już mężczyzny, który udusił się sznurówką. Ważny dowód w tej sprawie, to nagranie z monitoringu wrocławskiego aresztu. Wdać na nim wszystko, co się działo. Widać to, co oglądał strażnik na monitorze w specjalnym pomieszczeniu, w którym na sześciu monitorach pokazywany jest obraz z sześciu cel monitorowanych.