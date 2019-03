Wrocław. Masz uzdolnione matematycznie dziecko? Rusza rekrutacja do klas uniwersyteckich. Przeczytaj szczegóły!

Od 1 września 2019 roku w trzech wrocławskich szkołach: Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza), Szkoła Podstawowa nr 76 (ul. Wandy) i Szkoła Podstawowa nr 107 (ul. Prusa) zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. W szkołach SP 3 i SP 76 klasy zostały już otwarte w roku szkolnym 2018/2019.

- Uważam, że klasa informatyczna jest dla każdego, kto chce doskonalić lub nauczyć się od podstaw programowania, informatyki i logicznego myślenia - mówi Maciej Opaliński z klasy 7e z SP 3 przy ul. Bobrzej.

- Jest to na pewno inny poziom w porównaniu ze standardowymi oddziałami klas, przynajmniej na kółkach matematycznych i informatycznych. Dobrze jest też spotykać się ze studentami i wykładowcami w celu uczenia się oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Zwiększona ilość zajęć z pewnością przygotuje nas lepiej do przyszłych egzaminów oraz do podjęcia studiów. Warto wspomnieć też o obozie informatycznym i matematycznym. Z pewnością będą to wspaniałe 2 tygodnie uczenia się i nie tylko - dodaje Jan Gohl z 7e.