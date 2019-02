Wrocław ma kolejnego krasnala. To logistyk. Zobaczcie zdjęcia

Według legendy wszystko zaczęło się od Chochlika Odrzańskiego. Stworek ten dawno temu zacumował tratwę przy wrocławskim brzegu Odry i gdy zorientował się, że to świetne miejsce do płatania psikusów, postanowił pozostać na dłużej. Jego żarty uprzykrzały życie mieszkańcom, a był tak mały i szybki, że nikt nie mógł go złapać. Z odsieczą Wrocławianom przyszły na pomoc krasnale, które pod wodzą Życzliwka pojmały stworka i nakłoniły do opuszczenia miasta. Odtąd krasnale strzegą porządku w mieście i można je spotkać w wielu jego zaułkach. Warto podkreślić, że wśród wrocławskich krasnali znajdują się również krasnalki, np. Adwokatka albo Baletnica.

Inna wersja zakłada, że pierwsze krasnale pojawiły się w mieście dopiero w latach 80. XX wieku. Malowane na murach miały wyśmiewać absurdy ówczesnych czasów. Od 2005 roku zaczęły powstawać figurki, które Tomasz Moczek, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i jeden z autorów wrocławskich krasnali, wkomponował w pejzaż miasta. Za założycieli rodu krasnali uznaje się Syzyfki z ul. Świdnickiej, Pracza z nabrzeża przy Ostrowie Tumskim, Strażnika z Placu Garnizonowego, Szermierza z Placu Uniwersyteckiego i Rzeźnika z Jatek.

Z czasem rodzina krasnali zaczęła się powiększać i skrzaty stały się atrakcją dla zwiedzających miasto. Turyści spacerują po Wrocławiu i wypatrują figurek, które stały się już symbolem miasta, budzą sympatię i są oryginalną atrakcją nie tylko dla dzieci.

Najmłodszym krasnalem, który dołączył do wrocławskiej rodziny jest Krasnal Logistyk. Zadomowił się w Nowej Wsi Wrocławskiej. Dlaczego akurat tam? Właśnie w tym miejscu, przy autostradzie A4 i w pobliżu lotniska powstał nowy, ekologiczny terminal DB Schenker, jednego z wiodących globalnych operatorów logistycznych. Nowoczesny obiekt zlokalizowany jest z dala od osiedli i centrum miasta, by ograniczyć ruch uliczny i uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Choć jest ponad dwukrotnie większy od dotychczasowego terminalu, to zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na ograniczenie zużycia energii, ciepła i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Oszczędności uzyskano między innymi dzięki kolektorom słonecznym czy energooszczędnemu oświetleniu LED.

Krasnal Logistyk czuwa nad porządkiem w obiekcie. Nad głową wznosi piramidę transportu, na której przedstawiono środki transportu stosowane w logistyce: statki, pociągi, samoloty, samochody i wózki widłowe.