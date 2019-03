Wrocław ma coraz więcej mieszkańców. Dobijemy do miliona? Przeczytaj!

Liczba osób zameldowanych we Wrocławiu od lat utrzymuje się na poziomie 630-640 tys. W 2016 roku było nas 637 683, a w 2017 – 638 586. Według najnowszych danych - z 30 czerwca 2018 roku - Wrocław liczył 639 258 mieszkańców - o 672 osoby więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

- Do 2030 roku liczba ta wzrośnie i ustabilizuje się na poziomie ok. 650 tys. mieszkańców – prognozuje dr Stanisława Górecka z pracowni Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ale mowa tu tylko o osobach zameldowanych we Wrocławiu. Do tej liczby trzeba dodać obcokrajowców – dziś jest ich ok. 60 tysięcy i zapewne będzie przybywać oraz studentów, których jest we Wrocławiu ok. 115 tys. Można więc szacować, że w rzeczywistości we Wrocławiu mieszka ok. 800 tys. ludzi.

Wrocławian przybywa, bo miasto przyciąga ludzi z okolicznych gmin, z województwa oraz z innych części kraju. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w woj. dolnośląskim będzie wprawdzie maleć, jednak zyskają gminy w otoczeniu dużych miast. Gminy położone na granicy z Niemcami i Czechami będą się wyludniać, a mieszkańców zyskiwać gminy podwrocławskie oraz gminy w otoczeniu miast okręgu miedziowego – Legnicy, Głogowa, Lubina.

Według prognoz do 2030 roku pod względem liczby mieszkańców możemy prześcignąć Łódź – aktualnie trzecie pod tym względem miasto w Polsce. Wrocławian będzie bowiem coraz więcej, a łodzian - coraz mniej. Krakowa, który jest na drugim miejscu, nie dogonimy. W 2017 roku Łódź miała 696 tys. mieszkańców, a Kraków - 765 tys. Jednak liczba ludności Łodzi maleje i do 2030 roku zmniejszy się do 607 tys. mieszkańców, a Krakowa - do 749 tys.

- Mało kto wie, że Wrocław osiągnął już kiedyś milion mieszkańców. Była to jednak sytuacja wyjątkowa: tylu ludzi żyło we Wrocławiu na przełomie 1944 i 1945 roku. W dużej mierze byli to uciekinierzy ze wschodnich terenów III Rzeszy. Według statystyk, na powtórzenie tamtego rekordu nie mamy szans – opowiada dr Górecka.