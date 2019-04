Wrocław. Ktoś grozi prawnikowi rodziny Dariusza Górala

„Będziesz pływał jak Daruś” - napisał do prawnika anonimowy internauta podpisany „Flacon”. „Odwołaj prawniczku te działania bo cię odp...” - żąda „Flacon” od wrocławskiego radcy prawnego Radosza Pawlikowskiego. Sporo wskazuje na to, że chodzi o zapowiadane doniesienie do prokuratury na hejterów znieważających pamięć Dariusza Górala.

To bardzo poważna sprawa. Za utrudnianie śledztwa groźbami albo przemocą grozi nawet 5 lat więzienia. Mecenas Pawlikowski zapowiada doniesienie do prokuratury. Adres mejlowy, z którego wysłano groźby, zniknął natychmiast po odebraniu mejla przez prawnika.

Sprawa Dariusza Górala stała się głośna po tym jak jego żona publicznie zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny. Wieczorem 26 marca był na biznesowej kolacji na wrocławskim Rynku. Z kolegami z pracy rozstał się na pl. Solnym po godzinie 23.

Potem okazało się, że trafił do jednego z nocnych klubów go go ogólnopolskiej sieci, działającej kiedyś pod nazwą Cocomo. To kluby słynące z licznych skarg klientów, którzy po wypiciu jednego drinka tracili pamięć a wraz z nią spore pieniądze. Dariusz Góral jeszcze około 3 nad ranem prawdopodobnie był na starówce. Bo o tej godzinie jego telefon logował się na Oławskiej. Kilka dni później ciało Dariusza Górala wyłowiono z Odry. Zauważono je w okolicach Wyspy Piaskowej.