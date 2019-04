Wrocław. Kto wystąpi na 3-Majówce 2019? (HARMONOGRAM, CENY BILETÓW)

Miesiąc Rodziny 2018. Imprezy na Wyspie Słodowej we Wrocławiu

We Wrocławiu trwa Miesiąc Rodziny. Przez miesiąc w stolicy Dolnego Śląska organizowane są wydarzenia w ramach Miesiąca Rodziny. To imprezy dla całych rodzin. Cztery pikniki odbywają się na Wyspie Słodowej. A co jeszcze w programie? Sprawdź.