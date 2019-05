Wrocław. Ksiądz Piotr M. aresztowany pod zarzutem molestowania dzieci. Wcześniej pracował na Nowym Dworze

Pod koniec lat 80. ten sam duchowny pracował w parafii na wrocławskim Nowym Dworze. Czy to możliwe, żeby już tam dopuszczał się molestowania dzieci? Być może sprawę wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Do redakcji portalu gazetawroclawska.pl dotarł anonimowy mail z informacjami sugerującymi, że ksiądz M. mógł dopuszczać się niewłaściwych zachowań wobec dzieci już pod koniec lat 80. Posługiwał wtedy we wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej na Nowym Dworze we Wrocławiu.

Sprawdziliśmy – do Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży wrocławskiej kurii nie zgłosił się nikt z tymi skargami. Od 1992 roku – kiedy powstała Diecezja Legnicka – Piotr M. jest jej kapłanem. Tutaj, jak zapewnia nas rzecznik ksiądz Waldemar Wesołowski, nie było żadnych skarg.

W parafii na Nowym Dworze nie ma już dziś żadnego księdza, który pracowałby z Piotrem M. Jak mówił nam proboszcz ksiądz Piotr miał być zapamiętany jako dobry i zaangażowany duszpasterz. Proboszcz nie odpowiedział jednoznacznie i konkretnie na pytania, czy wspominane są też rzekome niewłaściwe zachowania wobec dzieci.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Tomasz Czułowski mówi, że śledczy badają, czy w przeszłości księdza Piotra można doszukać się innych podobnych zachowań jak to, w związku z którym, został aresztowany. O szczegółach prokuratura nie mówi, ze względu na dobro śledztwa.