Wrocław. Koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School” w NFM. Kiedy? Po ile są bilety?

„Bedford Tour” to podróż do czasów, gdy w angielskiej szkole Grzegorz Turnau uczył się grać w rugby, a w wolnych chwilach odtwarzał ze słuchu ulubione piosenki Lennona i McCartney’a. Jest to pierwszy w muzycznej drodze Artysty projekt anglojęzyczny, z udziałem muzyków zespołu „Shannon” i jego charyzmatycznej wokalistyki Marii Rumińskiej. W programie koncertów znajdziemy utwory z repertuaru m.in. Billy Joela, Stinga, Queen i The Beatles. Nie zabraknie też znanych piosenek z dotychczasowych płyt Turnaua. „Bedford Tour” to koncerty dla rówieśników Sierżanta Peppera i tych, którzy czasem czują się jak „The Fool On The Hill”.

11 maja 2019 / godz. 19:00

Wrocław / Narodowe Forum Muzyki

Bilety w cenie: 165 zł, 145 zł, 115 zł, 95 zł

Do nabycia: biletin.pl, ebilet.pl, eventim.pl, bilety24.pl

oraz w kasie i na stronie NFM