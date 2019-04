Wrocław. Komicy: Maciek Adamczyk i Wojtek Fiedorczuk wystąpią w Firleju

Maciek Adamczyk - jeden z bardziej doświadczonych komików w Polsce. Stand-upem zajmuje się od 2009 roku. Niech nie zwiedzie was jego wieloletni staż - mimo walki z głupotą i zakłamaniem na samym froncie, nie nabawił się cynizmu czy zgorzknienia. W swoich występach, ze stoickim spokojem, szuka absurdów, słabostek i wad rodzaju ludzkiego. Wyciąga je na światło dzienne ale jednocześnie serwuje im kubek dobrego kakao. Doświadczenie tekściarskie uzupełnia prowadzeniem imprez, audycji radiowych, domowej kuchni oraz samochodów, także pola jego zainteresowań są równie obszerne jak jego podmiejska działka. W toku cierpliwej pracy na małoroli Maciek nauczył się otwartości, spokoju i pogody ducha. Jeśli połączymy to z wnikliwym umysłem, naostrzonym w ramach zawodowego rozśmieszania ludzi, otrzymamy człowieka z którym warto usiąść pod liściem, a odpocząć sobie. Komedia Maćka to sycąca strawa dla duszy, na pewno nie odejdziecie od stołu zawiedzeni.

Wojtek Fiedorczuk - Ekscentryk sceny i mikrofonu. Duchem wyrastający z komedii absurdalnej i szaleństwa scenicznego. Mówi monotonnie i dziwnie. Jego występy przesiąknięte są zabawami językowymi, abstrakcyjnym humorem i serdecznym podejściem do publiczności.

Stand-up już w czwartek, 25 kwietnia, o godz. 20:00. zaprawsaamy do Klubu Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56. Bilety w cenie 25 zł dostępne na http://www.festiwalwrocek.pl/wydarzenia. W dniu koncertu bilety w cenie 30 zł dostępne na miejscu wydarzenia od godziny 19:00. Program przeznaczony dla osób dorosłych.

Stand-up na Wrocku to cykl imprez odbywających się w ramach kultowego Komediowego Międzynarodowego Festiwalu Wrocek. Każda impreza to ponad dwie godziny doskonałej rozrywki w klimacie stand-up comedy w wykonaniu najlepszych polskich komików. Mecenat nad wydarzeniem sprawuje miasto Wrocław.