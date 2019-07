Wrocław. Kiedy w końcu ruszy remont Wzgórza Partyzantów? Przeczytaj!

Dziś Wzgórze jest w dramatycznym stanie. Od lat nie było remontowane. Właśnie z tego powodu w 2015 roku Urząd Miejski oddał sprawę do sądu. Przed dwoma lat zapadł prawomocny wyrok. Umowa użytkowania, zawarta przez miasto ze spółką w 1990 roku na 40 lat jest natychmiast rozwiązywana. Już w 2018 roku komornik – w imieniu magistratu – przejął Wzgórze.

W pierwszym etapie wyremontowana ma być kolumnada i fontanna oraz kawiarnia na samym dole – dawny klub Reduta. Po remoncie Wzgórze ma być terenem rekreacyjnym. Kilka miesięcy temu media rozpisywały się o planach odbudowy glorietty – 32 metrowej wieży stojącej na szczycie Wzgórza przed wojną. Została zniszczona w czasie działań wojennych i po 1945 roku nie była odbudowywana. W Urzędzie Miasta wytłumaczono nam, że w pierwszym etapie nie ma planów odbudowy wieży. Ale być może w kolejnych etapach. Kiedy mogłoby to nastąpić tego na razie nie wiadomo.

W 2015 roku zaczął się proces o Wzgórze. Magistrat złożył do sądu pozew o rozwiązanie umowy czterdziestoletniej wieczystej dzierżawy. Glównym problem: nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m. in. o brak remontu kolumnady, najbardziej reprezentacyjnego miejsca Wzgórza. O doprowadzenie do takiego stanu, że zagrożone było zdrowie i życie ludzi.