Wrocław. Kiedy tramwaje wrócą na most Pomorski?

Utrudnienia w ruchu na ul. Nowy Świat koło mostu Pomorskiego wciąż trwają. Tramwaje linii 15 na Poświętne i 24 na Osobowice nadal jeżdżą zmienionymi trasami. Objazd poprowadzony jest ulicami ul. Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, pl. Jana Pawła II, przez most Sikorskiego, ul. Dubois i Pomorską. W kierunku przeciwnym tramwaje kursują bez żadnych zmian.

W piątek, 10 maja na skrzyżowaniu koło mostu wykoleił się tam tramwaj. Od wczoraj usterka jest naprawiana przez ZDiUM. Ewa Mazur ze ZDiUM-u mówi, że jeśli nie będzie ulewnego deszczu, pracownicy dziś zakończą prace, a jutro od wyjazdów porannych tramwaje wrócą na swoją trasę.

- Zrobiliśmy wstawkę szyny. Dziś mamy w planie przeprowadzić napawanie – to taka nakładka na szynę, żeby ją wzmocnić, bo szyna zużywa się i staje się coraz cieńsza – informuje Mazur. Rzeczniczka ZDiUM zaznacza, że most Pomorski jest przeznaczony do kapitalnego remontu: - Dopóki spółka Wrocławskie Inwestycje nie rozpocznie remontu, my będziemy robić wszystko, żeby utrzymywać przejezdność na tym odcinku, ale przyznajemy i to widać, że torowisko jest w bardzo złym stanie – podkreśla Ewa Mazur.

Kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie Nowy Świat - Odrzańska - Grodzka muszą zachować ostrożność: wzdłuż naprawianych torów pracownicy pozostawili nieoznaczone wyboje.