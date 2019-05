Wrocław. Kara więzienia dla opiekunek ze żłobka. Przeczytaj, jaki dramat przeżywały dzieci...

Tajny proces trwał od 2013 roku. Sąd uznał winę w 19 z 57 opisanych w akcie oskarżenia przypadków. Opisy przestępstw budzą grozę – dzieci były przemocą zmuszane do jedzenia, wyzywane, przywiązywane do łóżeczek kiedy nie chciały spać.

Cała historia wyszła na jaw za sprawą doniesienia złożonego przez jednego z rodziców. O praktykach stosowanych w placówce przy ul. Lipowej poinformował rodziców pracownik przedszkola. Dowodem w sprawie jest nagranie zachowania opiekunek dokonane ukrytą kamerą. Do zdarzeń, opisanych w akcie oskarżenia, dochodziło przez kilka miesięcy w 2012 roku.

Maluchy młodsze niż cztery lata były wyzywane, opiekunki krzyczały na nie. Niektóre z nich przemocą zmuszały do jedzenia i picia. Dzieci były przytrzymywane za głowę i ręce. Miały zatykany noc, żeby otworzyły usta. Wtedy na przykład wlewano im do buzi płyny. Jedna z pokrzywdzonych dziewczynek była tak traktowana od kwietnia do października 2012 roku. Jeden z chłopców był nawet zmuszany do jedzenia wyplutego przez siebie pokarmu.

Chłopczyk był przez dziesięć miesięcy – od stycznia do października 2012 - regularnie przywiązywany do łóżeczka, bo nie chciał spać. Jego koleżanka od marca do końca sierpnia wyzywana i groźbami zmuszana do snu. Polewana wodą z prysznica, pomijana w zabawach.

Oskarżone kobiet nie reagowały na płacz dręczonych dzieci. Zdaniem sądu, polecały innym opiekunkom by tak właśnie się zachowywały. W jednym przypadku sąd uznał, że dziecko zostało narażone na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Chodzi o dziewczynkę, którą przemocą zmuszano do jedzenia i picia, zatykając nos i wlewając do ust picie.