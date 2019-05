Wrocław. "Kaplica ku czci obwodnicy A8" nagrodzona. A dookoła błoto...

Została wyróżniona w najważniejszym plebiscycie architektonicznym w kraju. Kapituła od 140 lat nagradza najciekawsze, jej zdaniem, konstrukcje, które powstały w Polsce w minionym roku.

Budowla nominowana była w kategorii przestrzeń publiczna. Jury wybierało spośród kilkunastu obiektów z całego kraju. Jak przyznaje Zbigniew Maćków, wrocławski architekt, który wykonywał projekt kaplicy, zdobyta nagroda, to dla nich spore zaskoczenie, ponieważ bardzo rzadko w tym plebiscycie wygrywają tak małe obiekty.

- Cieszymy się bardzo, ponieważ w Polsce bardziej prestiżowego wyróżnienia otrzymać nie można. Zdajemy sobie sprawę, że kapliczka jest niesztampowym obiektem sakralnym. Nie wiedzieliśmy, jak opinia publiczna zareaguje na taki pomysł - mówi Zbigniew Maćków.

Kapliczka jest gotowa, co z resztą przestrzeni?

Jak informuje architekt, sama kapliczka jest już ukończona. Do zagospodarowania pozostaje jeszcze teren dookoła niej. Według projektu mają się tam znaleźć łąka kwietna i ścieżka rowerowa. Gotowy obiekt ma pełnić nie tylko funkcję sakralną, a być także miejscem w przestrzeni publicznej przeznaczonym do rekreacji i relaksu.

Dziś wokół kapliczki nie ma nic oprócz błota. Proboszcz parafii św. Wawrzyńca na wrocławskich Żernikach, ks. Grzegorz Trawka, tłumaczy, że remont jej otoczenia rozpocznie się, jak tylko uzbierają pieniądze na ten cel. Pytany o wartość samej budowli, nie chce udzielić informacji. Dokładnych kosztów inwestycji nie znają także architekci. Szacują jednak, że nie mógł być on bardzo wysoki, ponieważ do jej stworzenia użyto materiałów z recyklingu. Wszystkie bariery tam zainstalowane to elementy powypadkowe, które były zdemontowane z obrzeży jezdni, wyprostowane i wykorzystane następnie jako budulec kapliczki.