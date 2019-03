Wrocław. Jesteś fanem plakatów? W ten wekend możesz zaszaleć! (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Niegdyś plakat stanowił narzędzie manipulacji i propagandy, dziś jednak jest ozdobą wnętrz wśród miłośników szeroko pojętej sztuki lub po prostu fanów muzyki rozrywkowej albo kinomanów. Nasze miasto w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju sztuki plakatu. To tu tworzyli Eugeniusz Get Stankiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy Czerniawski i Jan Sawka - to tzw. wielka czwórka wrocławska. Wrocław do dziś jest silnym ośrodkiem artystycznym, w którym pracuje wielu niezależnych grafików oraz ilustratorów.

Najciekawsze plakaty wnętrzarskie, ale też filmowe czy teatralne będzie można zobaczyć, a nawet kupić właśnie na Targach Plakatu i Ilustracji organizowanych w najbliższy weekend w Zajezdni Dąbie. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy o 18.00. Wstęp jest wolny.

W naszej galerii możecie zobaczyć najciekawsze plakaty i ilustracje, które dostępne będą podczas targów.