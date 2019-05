Wrocław. Jesteś chory, to musisz chudnąć! To bzdura! W tym ośrodku ci pomogą. Za darmo, bez skierowania

Jakoś dziwnie brzmi stwierdzenie, że w XXI wieku, w Europie, ludzie mogą głodować, chudnąć z głodu, zagłodzić się na śmierć.

Dr Anna Zmarzły: Niedożywienie związane z chorobą jest kolejną plagą wśród dorosłych pacjentów krajów rozwiniętych, zarówno w opiece medycznej ambulatoryjnej jak i stacjonarnej, staje się niestety kolejnym znakiem i problemem naszych czasów. Rozpoznawanie i leczenie niedożywienia, od początkowych do zaawansowanych jego stadiów, jest ważnym i niezbędnym aspektem terapii każdego pacjenta. Choroba, zła dieta, skutki leczenia, niepełnosprawność mogą prowadzić do niedoboru pożywienia - różnego stopnia głodzenia. Skutek to brak składników odżywczych: białek, tłuszczów, węglowodanów, mikro i makroelementów. W sumie niedobory dotyczą co najmniej 80 substancji chemicznych i bardzo negatywnie wpływają na zdrowie. Szacuje się, że u nawet 45% hospitalizowanych pacjentów stan odżywienia pogarsza się.

Ludzie tkwią latami w przekonaniu, że gdy człowiek jest chory, to musi chudnąć, bo jak człowiek chory, to mu się nie chce jeść, apetytu brak…

Nic bardziej mylnego. To bardzo zły i niebezpieczny stereotyp, z którym walczymy od lat. Pacjentowi należy dostarczyć składników odżywczych by mógł przejść leczenie, zdrowieć, wygrać z chorobą.

Głodowanie w chorobie, może mieść fatalne, ba tragiczne skutki, dla leczenia, dla zdrowia i życia chorego.

Zdecydowanie. Głodzenie jest przyczyną upośledzenia odporności, gorszego gojenia ran, częstszych zakażeń, przedłużenia hospitalizacji, pogorszenia jakości życia chorych. W skrajnych przypadkach bywa przyczyną śmierci.