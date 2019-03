Wrocław. Jest zgoda na budowę wschodniej obwodnicy z Łanów do Długołęki. Przeczytaj szczegóły

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonawca wszedł na plac budowy. Będzie to kolejny fragment wschodniej obwodnicy Wrocławia, który połączy istniejący odcinek kończący się dziś na rondzie w Łanach z drogą krajową 98 w pobliżu Długołęki. Po ukończeniu tego etapu będzie można przejechać z Długołęki do Żernik Wrocławskich.