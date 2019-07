Autorzy raportu przeanalizowali sytuację w 10 miastach pod kątem możliwości, które każde z nich oferuje rodzinom, zarówno tym, które dopiero planują dziecko, jak i tym, które już je mają. Porównano zarobki, koszty utrzymania, ale też dostęp do edukacji. Jak tworzono raport? Zapytano rodziców z całego kraju o to, co byłoby dla nich najbardziej istotnym czynnikiem w przypadku przeprowadzki do innego miasta. Każda osoba mogła wskazać tylko jedną, najważniejszą dla niej odpowiedź. Pytania dotyczyły czynników materialnych. Najwięcej ankietowanych (30,1 proc.) za najbardziej istotny czynnik uznało dostęp do publicznej edukacji. Prawie tak samo ważna (27,5 proc.) jest wysokość zarobków, na jakie można liczyć w danym mieście. Z kolei co piąty rodzic (20,7 proc.) przy ewentualnej przeprowadzce wziąłby pod uwagę przede wszystkim ceny mieszkań w regionie. Inne odpowiedzi padały o wiele rzadziej: żadna z nich nie przekroczyła 10 proc. w końcowym zestawieniu. W trakcie oceny brano pod uwagę obiektywne, mierzalne czynniki, takie jak oferta edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, poziom bezpieczeństwa oraz różnorodne wskaźniki ekonomiczne, m.in. wysokość średniej pensji oraz ceny mieszkań, biletów. Co ciekawe, zdecydowana większość pytanych rodziców jest zadowolona z miasta, w którym aktualnie mieszka. Aż 70 proc. ankietowanych uznało, że w dotychczasowym miejscu zamieszkania żyje im się dobrze (53,4 proc.) lub bardzo dobrze (16,6 proc.). Na kolejnej stronie znajdziesz porównanie miast pod względem dostępu do edukacji.

