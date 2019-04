Wrocław. Jest pierwsza szkoła, która odwołała egzamin gimnazjalny. Przeczytaj szczegóły!

Egzaminy z języka polskiego, historii i wos – mimo gigantycznych problemów z kompletowaniem komisji - udało się dziś przeprowadzić we wszystkich gimnazjach we Wrocławiu. Wzięło w nich udział 4546 uczniów.

- Dziękujemy dyrektorom szkół za to, że dzięki ich organizacji te egzaminy mogły się odbyć. Pamiętamy o tym, że przed nami jeszcze dwa kolejne dni i szczególnie trudny piątek, kiedy to dyrektorzy będą potrzebowali jeszcze więcej osób, by obsadzić komisje – powiedziała Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Dziś uczniowie rozwiązywali testy z nauk humanistycznych. Jutro przystąpią do egzaminu z przyrody, matematyki, a w piątek - z języków obcych. I tutaj pojawiają się schody. Wśród wrocławskich gimnazjów są takie, gdzie mimo że znaleziono komplet nauczycieli na pierwszy i drugi dzień egzaminów, to nie udało się tego zrobić właśnie na piątek.

- Z wielkim trudem, ale dopiero wczoraj popołudniu udało mi się uzupełnić skład komisji na pierwszy i drugi dzień, niestety dziś muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie przeprowadzić egzaminów z języków obcych – usłyszeliśmy w Szkole Podstawowej nr 81 i jednocześnie Gimnazjum nr 23 przy ulicy Jastrzębiej.

Na pierwsze dni egzaminów wicedyrektor placówki zebrała ponad 30 nauczycieli, dzwoniąc po znajomych i okolicznych szkołach, gdzie prosiła o wsparcie. - Języków nie zrobię, bo egzaminowanych musiałam przenieść z klas na korytarz i sale gimnastyczne, a w tych warunkach nie ma technicznych możliwości, by sprawdzić ich wiedzę z języka angielskiego czy niemieckiego – tłumaczy.

- Z powodu braku chętnych do uzupełnienia komisji, nie możemy przenieść zdających do klas, a w dużych salach akustyka jest na tyle zła, że to mogłoby zaważyć na wynikach – usłyszeliśmy.

Dyrekcja o pomoc poprosiła kuratorium, ale mimo to nie udało się zebrać chętnych. Uczniów gimnazjum powiadomiono już, że piątkowe egzaminy się nie odbędą.

W podobnej sytuacji tuż przed egzaminami był Piotr Staniów, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 i Gimnazjum nr 12 przy ulicy Krępickiej. - Jeżeli przyjdą wszyscy nauczyciele, którzy się zapowiedzieli, egzaminy z języków uda się przeprowadzić, ale sytuacja jest bardzo niepewna - powiedział.

On boryka się z innym problemem. – Niektórzy z kandydatów poleconych przez kuratorium pytają o wynagrodzenie, a ja nie jestem w stanie nic im zaproponować – opowiada dyrektor. Rzutem na taśmę piątkowe komisje udało się też dopiąć w Gimnazjum nr 30 przy Jantarowej. - Mamy nauczycieli z różnych szkół, katechetów, a nawet rodziców z wykształceniem pedagogicznym. Na szczęście uczniów mamy stosunkowo mało i się udało - powiedziała nam dyrektor Anna Maria Niewińska. Jak jednak podkreślali wszyscy dyrektorzy z którymi rozmawialiśmy, to, że dziś maja komplety może się zmienić tuz przed piątkiem.

Co na to kuratorium?

Dolnośląski Kurator Roman Kowalczyk przyznał jeszcze przed egzaminami, że brany jest pod uwagę awaryjny termin egzaminów w szkołach w których mimo starań dyrektorów, nie zostaną one przeprowadzone w tym tygodniu. Kurator wskazał tutaj czerwiec, na kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy przewidziane dla uczniów, którzy z jakiejś obiektywnej przyczyny (np. choroba poświadczona przez lekarza) nie mogli zdawać w kwietniu. W tym wariancie część humanistyczną wyznaczono na 3 czerwca, część matematyczno – przyrodniczą na 4 czerwca, a z języków obcych - na 5 czerwca.

Strajk rozszerza się coraz bardziej

Jak wynika z informacji zebranych przez miasto, z dnia na dzień rośnie liczba strajkujących w stolicy Dolnego Śląska. W środę, spośród 188 szkół podstawowych i przedszkoli, 169 placówek strajkuje. We wtorek było ich 150. 4068 nauczycieli zgłosiło udział w strajku, a 679 pedagogów podjęło pracę. Do podstawówek i przedszkoli przyprowadzono 2412 dzieci. W szkołach średnich bez zmian – strajkuje 38 placówek spośród 420 i dokładnie 1369 nauczycieli. Na zajęcia w szkołach ponadpodstawowych przyszło 619 uczniów.

Tutaj pojawia się też pytanie czy rozszerzający się strajk nie sparaliżuje sprawdzania prac gimnazjalistów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wprawdzie zapewniono nas, że zespoły zostały skompletowane na długo przed strajkiem i pół tysiąca nauczycieli powinno wystarczyć, ale na pytanie czy są wśród nich strajkujący? Nikt nas nie informował, że rezygnuje, miejmy nadzieję, że stawią się wszyscy, jesteśmy dobrej myśli – usłyszeliśmy w OKE.