Wrocław. Jedyna okazja, żeby wejść do fortu przy ulicy Pełczyńskiej. I to za darmo

Fort z uwagi na prace rewitalizacyjnie, nie jest dostępny do ogólnego zwiedzania, otwierany jest tylko na specjalne okazje. Kolejną szansą będzie otwarcie go w ramach Święta Wrocławia w sobotę i niedzielę 22 i 23 czerwca w godzinach od 12:00 do 17:00. W programie zwiedzanie fortu z przewodnikiem (o pełnych godzinach od 13:00 do 16;00 ) w tym wejście do wnętrza schronów fortu, wystawy fotograficzne, militaria, a w plenerze wystawa wrocławskich konstrukcji inżynieryjnych i prezentacja historycznych pojazdów wojskowych. W tych dniach obiekt dla zwiedzających otwarty będzie nieodpłatnie.

ŚWIĘTO WROCŁAWIA W MUZEUM MILITARNYM.

Wokół Wrocławia w XIX wieku zbudowano ponad 50 budowli militarnych – schronów, bunkrów, fortów. Niestety, niewiele jest z nich dostępnych do zwiedzania, bo znajdują się w miejscach do których trudno się dostać. Tylko dwie budowle są dziś dostępne do zwiedzania. Jedną z nich jest Fort przy ulicy Pełczyńskiej 33, na osiedlu Lipa Piotrowska. Posiada numerację wojskową jako Fort Bierny Piechoty Nr 9 . Zbudowany z cegieł, w 1914 r. dobudowano w nim zewnętrzny betonowy korytarz i 3 małe schrony. Wiosną 1945 r. brał udział w odpieraniu szturmów Armii Radzieckiej podczas których doznał niewielkich uszkodzeń. Po walkach obiekt stał opuszczony i tylko na krótko zainteresowało się nim Wojsko Polskie. Od 2014 r. na terenie Fortu powadzone są przez Fundację „Jedynka" prace rewitalizacyjne. Tworzone jest tu „żywe" muzeum i po remoncie obiekt będzie gotowy do udostępnienie go społeczeństwu. Celem FORTU WROCŁAW NR 9 - MUZEUM MILITARNEGO jest ochrona dziedzictwa kultury oraz działalność dydaktyczna realizowana przez ochronę posiadanego zbioru i pozyskiwanie nowych muzealiów. Misja Muzeum realizowana jest również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym takimi jak zloty militarne, widowiska „Światło i dźwięk" oraz edukacyjnych, mających na celu promocję idei ochrony zabytków techniki. Szefowie Muzeum poszukują ,wykopują ora pozyskują od firm i osób prywatnych pozostające po „Festung Breslau" militaria.

biuro@jedynka.art.pl Fort Wrocław nr 9 – Społeczne Muzeum Militarne znajduje się przy Obwodnicy Śródmiejskiej, obok „Targpiastu", przy drodze do Obornik Śląskich. Dojazd autobusem MPK Nr 105, 108, 111 oraz bezpośrednio pociągiem do stacji PKP „Wrocław -Osobowice".