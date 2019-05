Wrocław. Jak i gdzie spędzić Dzień Dziecka. Przeczytaj!

Dzień Dziecka 2019 we Wrocławiu. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie wydarzeń, które organizowane są w ramach Dnia Dziecka i podczas których przewidziano atrakcje dla najmłodszych. Ten weekend będzie obfitował także w inne wydarzenia, jak Europa na Widelcu, Latające Psy czy Festiwal Simcha. My jednak skupiliśmy się na imprezach adresowanych głównie dzieciom i oczywiście ich rodzicom.

Pixabay.com