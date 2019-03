Wrocław: Inwestor uratował drzewa. Mógł wyciąć, przesadził (ZDJĘCIA)

Takie akcje wciąż należą we Wrocławiu do rzadkości, tym bardziej warto je nagłaśniać. Firma Tacit Investment, która buduje hotel The Bridge na pl. Katedralnym, miała pozwolenie na wycinkę kilku drzew, ale postanowiła nie korzystać z tej możliwości. 6 lip rosnących przy placu Katedralny wyciągnięto z ziemi przy użyciu nowoczesnej technologii i przesadzono w inne miejsce we Wrocławiu.