Wrocław. Hotel koło katedry już prawie gotowy. Kiedy przenocują w nim pierwsi goście? [ZDJĘCIA]

Gotowa jest już elewacja i dach. Trwa jeszcze budowa mniejszego budynku wewnątrz działki.

Pełną parą idą prace wewnątrz budynku. Przedstawiciele inwestora zapewniają, że budowa idzie zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wszystko wciąż będzie szło po myśli inwestora, to pierwsi goście odwiedzą hotel wiosną 2019 roku.

The Bridge to pierwszy hotel w Polsce pod marką MGallery by Sofitel. Pięciogwiazdkowym obiektem będzie zarządzała spółka Orbis. W hotelu znajdą się 184 pokoje, restauracja, sale konferencyjne, podziemny garaż, a na dachu przestronny taras.

Budynek został wykonany z naturalnych materiałów, takich jak tradycyjnie wypalana cegła, beton, szkło i metal. Koncepcję pięciogwiazdkowego hotelu stworzyło wrocławskie biuro projektowe Forum Architekci. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Medusagroup. Inwestorem jest warszawska spółka Tacit Investment, która na budowę hotelu The Bridge wyda 130 mln zł.

Przed laty działka po dawnej przychodni, na której teraz powstaje The Bridge, należała do grupy MOT, która kupiła ją za 17,9 mln zł. Według pierwszych planów na placu Katedralnym miał powstać Hotel Rialto. Inwestor planował zbudować obiekt na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r., ale plany spaliły na panewce. Ze względu na kryzys gospodarczy przesuwano termin rozpoczęcia budowy, a grupa MOT wyburzyła jedynie starą przychodnię zdrowia. W 2011 roku wykonano prace archeologiczne, po których został wykop, który szpecił gęstą zabudowę Ostrowa Tumskiego. Miasto nałożyło wówczas na inwestora 4 mln zł kary za niedotrzymanie przez terminu, w którym hotel miał zostać oddany do użytku.

Hotel The Bridge będzie działał pod marką MGallery by Sofitel, którą AccorHotels wprowadza do Polski. Obiektem będzie zarządzać sieć Orbis.