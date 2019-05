Wypadki na A4 pod Wrocławiem. Kolejne utrudnienia

To nie był dobry poranek dla kierowców podróżujących autostradą A4. Ok. godz. 9 doszło do dwóch wypadków w pobliżu Wrocławia. Spowodowało to dodatkowe utrudnienia na i tak już zakorkowanej autostradzie.