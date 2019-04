Wrocław. Gdzie się wyspowiadać na ostatnią chwilę? (MIEJSCA, GODZINY)

Niżej publikujemy listę miejsc, w których można się wyspowiadać poza czasem nabożeństw

Spowiedź we Wrocławiu poza czasem nabożeństw

Wrocław, katedra, ul. Katedralna 18: godz. 6.30-13.00 oraz 17.00-19.00

Wrocław, pl. Dominikański 2: według grafiku spowiedników

Wrocław, ul. Św. Antoniego 30, pon. - pt: godz. 9.00 - 12.00 oraz 15.00 - 18.00

Wrocław, ul. Sudecka 90, godz. 16.00 - 18.30

Wrocław, ul. Bujwida 51: środy, od godz. 20.00 do ok. 3.00 - 4.00 nad ranem

Wrocław, ul. Krucza 58: w ciągu dnia - domofon nr 126

Wrocław, ul. Ołbińska 1: od. godz. 17.30; w piątki od godz. 16.00

Wrocław, ul. Kasprowicza 26: każdy wtorek od g. 20 do ostatniego penitenta

Wrocław, pl. Grunwaldzki 3: do ustalenia telefonicznie ze spowiednikami (numery telefonów pod linkiem)

Z kolei w poniższym zestawieniu prezentujemy przede wszystkim terminy spowiedzi LAST MINUTE - tzn. sprawdzamy, w jakich godzinach można się wyspowiadać jeszcze w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w poszczególnych parafiach. Przypominamy również, że w żadnej z parafii nie będzie można się wyspowiadać w Wielką Niedzielę. Oprócz tego podajemy też terminy spowiedzi w okresie pozaświątecznym.

Spowiedź we Wrocławiu LAST MINUTE. Dyżury przed świętami

Dominikanie, plac Dominikański 2

Tradycyjnie można wyspowiadać się u dominikanów, którzy dyżurują u spowiedzi praktycznie cały dzień.

Piątek, 19 kwietnia, godz. 11.00 - 17.00

Sobota, 20 kwietnia, godz. 11.00 - 15.00

Poza okresem przedświątecznym

Dni powszednie: od poniedziałku do soboty – od 11:00 do 20:00

Niedziele i święta: w niedziele pół godziny przed każdą Mszą Świętą

Katedra, plac Katedralny 18

Wielki Piątek: 6.30 - 20.00

Wielka Sobota: 6.30 - 16.00

Poza okresem przedświątecznym

poniedziałek - piątek: godz. 6.30 - 13.00 i godz. 16.00 - 19.00

sobota: godz. 6.30 - 13.00 i godz. 18.00 - 19.00

niedziele i święta: tylko na początku Mszy świętych w Katedrze

Parafia Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Spowiedź zwykle w konfesjonale pod obrazem ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

(Z lewej strony po wejściu do kościoła.)

Spowiedź w trakcie każdej Mszy (oprócz 7:00)'

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła, ul. św. Antoniego 30

Czwartek

o. Mirosław 15.00-16.30

o. Marcin 16.30-18.00

Piątek

o. Mirosław 16.30-18.00

Parafia św. Józefa Rzemieślnika, ul. Krakowska 44/46

Spowiedź w Wielki Piątek: spowiedź św. od godz. 15.00 do 15.45 oraz od godz. 17.15 do 17.45

w okresie pozaświątecznym: codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W pierwszy piątek od godz. 8:00 i od godz. 17:00

Parafia Najświętszego Imienia Jezus, Nankiera 14a

Kiedy spowiedź?

- w tygodniu pół godziny przed każdą Mszą Świętą

- w niedziele podczas Mszy Świętych

- podczas niedzielnej adoracji (17.00 – 18.00)

- podczas Gorzkich Żali

- podczas nabożeństwa pierwszosobotniego

Parafia Chrystusa Króla, ul. Młodych Techników 17

Spowiedź last minute:

Wielki Czwartek od godz. 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.30

Wielki Piątek i Wielka Sobota od godz. 8.00 do 17.30 w górnym kościele

Parafia św. Michała Archanioła, ul. Bolesława Prusa 78

Spowiedź last minute:

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota: spowiedź św. od godz. 7.00 do 12.00 oraz po południu od godz. 15.00 do 17.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny na Piasku, ul. Katedralna 7

W środę i piątek podczas adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 17.00.

W niedziele podczas Mszy św.

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Spowiedź last minute

Wielki Czwartek i Piątek od godz. 8.00 – 10.00 oraz od 15.00 do 17.30.

Wielka Sobota od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 17.00.

Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Codziennie pół godz. przed Mszą św. oraz w I piątek miesiąca: od godz. 17.00

Parafia św. Maurycego, ul. Traugutta 34

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek od godz. 6.30 do 9.00, od 15.30 do 16.30 i od 21.00 do 22.00.

Parafia Ducha Świętego, ul. Bardzka 2/4

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

spowiedź w okresie pozaświątecznym:

podczas wszystkich Mszy Św., w pierwsze piątki miesiąca – podczas Mszy Św. rannych i po południu od godz. 17.oo, we wszystkie dni rekolekcji adwentowych i wielkopostnych (od godz. 7.oo do 10.oo i od godz. 16.oo)

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Horbaczewskiego

Spowiedź w okresie pozaświątecznym:

Sakrament pokuty w parafii jest sprawowany codziennie podczas mszy św. o godz. 18:00, w niedziele podczas każdej Mszy (oprócz 16:00 ), w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17:00 do ok. 19:00(w kościele)

Parafia św. Klemensa Dworzaka, al. Pracy 26

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek, 19 kwietnia: w godz. 7.00 – 17.00;

Wielka Sobota, 20 kwietnia: w godz. 7.00 – 15.00

Parafia św. Henryka, ul. Gliniana

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek: od godz. 9.00 do godz. 10.00

Wielka Sobota: od godz. 10.00 do godz. 15.00

Parafia św. Ignacego Loyoli, ul. Stysia 16

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek od godz. 8.00 do 17.30.

Wielka Sobota od godz. 8.00 do 15.00

Parafia św. Elżbiety, ul. Grabiszyńska 103

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

Parafia św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

Parafia św. Karola Boromeusza, ul. Krucza 58

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek od godz. 6.30 do 9.00 oraz od 16.30 do 17.45.

Parafia św. Jadwigi Śląskiej, Leśnica

Spowiedź poza okresem świątecznym

- w I piątek miesiąca: g. 7.30 – 8.30; 17.30 – 18.30.

- w każdy piątek: po mszy o 18.00 (na początku adoracji Najświętszego Sakramentu),

- w dni powszednie: 7.45-8.00 i w czasie mszy o 18.00.

- w niedziele i święta: staramy się stwarzać okazję do spowiedzi w czasie każdej z mszy św..

- podczas rekolekcji parafialnych zgodnie z ogłoszeniami

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Popowice

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek: od godz. 8.00 do 18.00

Spowiedź w okresie pozaświątecznym:

- na początku każdej Mszy świętej w niedziele i święta oraz w dni powszednie o godz. 9.00 i 18.00.

- każdy piątek od godz. 15.00 do 18.00 w kościele pw. św. Jerzego.

- pierwszy piątek miesiąca w kościele pw. NMP Królowej Pokoju od godz. 15.00 do 18.00, w kościele pw. św. Jerzego o godz. 6.30 i 9.00.

Parafia Macierzyństwa NMP, ul. Pilczycka 139

Spowiedź w okresie pozaświątecznym

Dni powszednie: 30 minut przed Mszą Świętą

Niedziela: podczas Mszy Świętej

I piątek miesiąca: 8:00-8:30, 17:00-18:00

Parafia Opatrzności Bożej, ul. Nowodworska 64

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

Spowiedź w okresie pozaświątecznym:

Dni powszednie: 30 minut przed Mszą Świętą

Niedziela: podczas Mszy Świętej

I piątek miesiąca: 8:00-8:30, 17:00-18:00

Parafia św. Faustyny, ul. Jackowskiego

Spowiedź w okresie pozaświątecznym:

- rano 15 minut przed Mszą Św.

- wieczorem w czasie Mszy Św.

- w niedziele w czasie Mszy Św.

- pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 18.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, ul. Wittiga

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek: 9.00- 11.00 i 14.00 – 17.00 oraz podczas Adoracji przy Bożym Grobie

Wielka Sobota: 9.00- 15.00.

Parafia Miłosierdzia Bożego, Gądów

Spowiedź w okresie pozaświątecznym

piętnaście minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św. w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota,

z wyjątkiem środy) oraz w czasie Mszy św. w dni świąteczne.

Parafia Miłosierdzia Bożego, Jagodno

Spowiedź last minute

Wielki Piątek: od 19.30 do 20.30

Spowiedź w okresie pozaświątecznym:

pół godz. przed każdą Mszą św.

Parafia św. Jadwigi, Kozanów

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek: od godz. 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 19:00

Wielka Sobota: od godz. 9:00 do 15:00

Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Kasprowicza

Spowiedź last minute:

Wielki Piątek i Wielka Sobota: od godz. 6.00 do 17.00.

W Wielką Sobotę przed kościołem będą rozprowadzane chlebki św. Antoniego

Parafia św. Andrzeja Apostoła, Stabłowice

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

spowiedź w okresie pozaświątecznym: codziennie przed Mszą Świętą

Parafia św. Jana Apostoła, ul. Królewska

Nie ma możliwości spowiedzi w czasie Triduum Paschalnego

spowiedź w okresie pozaświątecznym: zawsze pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą w tygodniu, oraz w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej, a także w I piątek miesiąca od godz. 17.00

