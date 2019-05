Wrocław. Gdzie i kiedy bezpłatnie zbadasz znamiona na skórze. Przeczytaj!

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z fundacją Sensoria w ramach kampanii Rakoobrona.

- To bardzo ważne, aby na bieżąco wykonywać badania profilaktyczne. Tylko tak możemy rozpoznać chorobę we wczesnym stadium i móc ją skutecznie leczyć. Tym razem skupimy się na czerniaku. W sobotę dermatolog obejrzy i oceni wszystkie znamiona na ciele pacjentów za pomocą dermatoskopu. Jeśli któreś z nich będą wyglądały podejrzanie, pani doktor powie co robić dalej i gdzie się udać na bardziej szczegółowe badania - mówi Joanna Mierzwińska, rzecznik DOW NFZ we Wrocławiu.

Oprócz badania znamion, podczas sobotniej akcji będzie można także uzyskać informacje na temat e-recept, Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnego leczenia (w tym sanatoryjnego), a także wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

- Karty wydawane są od ręki na miejscu. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Dla osób pracujących termin jej ważności to 18 miesięcy, dla dzieci i emerytów - 5 lat - tłumaczy Joanna Mierzwińska.

Dokument ten jest niezbędny, jeśli chcemy skorzystać z pomocy lekarskiej za granicą, będąc na przykład na wakacjach.