Wrocław. Festiwal podróżniczy Wachlarz rusza w ten weekend

„Zapraszamy na Festiwal Wachlarz, aby wysłuchać na nim pięknych opowieści o WOLNOŚCI przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. Każda edycja festiwalu ma swój temat przewodni, który skłania do refleksji, pokazuje różne punkty podróżniczego widzenia i przeróżne sposoby postrzegania świata. Tak będzie i tym razem” – mówi Anna Górnicka, współorganizatorka. – Dlaczego patrzymy naszymi kalkami na inne kultury? Gdzie kończy się moja wolność, a zaczyna wolność innej osoby? Co daje ludziom wolność? To tylko wybrane pytania, które pojawią się na Wachlarzu.