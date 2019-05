Wrocław. Festiwal Brave Kids już za chwilę. Przeczytaj szczegóły

Przygotowania we Wrocławiu idą pełną parą, a my w międzyczasie poznaliśmy twarz Brave Kids 2019. Należy do dziewczynki z Brazylii, która mieszka w amazońskim lesie deszczowym. Zdjęcie zostało wykonane kilka chwil po tym, jak dziewczynka wygrała tradycyjny bieg.

Z czterech kontynentów

W tegorocznej edycji Brave Kids weźmie udział ok. 150 młodych artystów, m.in. z Kolumbii, Salwadoru, Indii, Kenii, Kazachstanu, Estonii, Peru, Korei Południowej, Kenii, Palestyny czy Gruzji, jak również grupy polskie. Większość uczestników projektu zajmuje się tradycyjnymi dla swych społeczności lub kultur tańcami, śpiewem, muzyką czy teatrem, choć nie zabraknie też wyrazistych akcentów współczesnych.

Dzieci i młodzież przez dwa tygodnie będą gościć u polskich rodzin. Do Wrocławia, Rzeszowa, Leszna i Radziejowic przyjadą 15 czerwca, 22 czerwca do Wałbrzycha, a w lipcu do Gdańska oraz Białegostoku. Dodajmy, że na Pomorzu Brave Kids będą gościć po raz pierwszy. W każdym z miast będzie okazja do zobaczenia grup podczas występów artystycznych oraz spotkania się z dziećmi w ramach innych wydarzeń.

To już 10. edycja projektu Brave Kids.

W poprzednich wzięło udział łącznie 1500 dzieci ze 180 grup artystycznych, a w swoich domach gościło je 500 polskich rodzin z 13 miast. Projekt artystyczno-edukacyjny Brave Kids powstał w 2009 roku przy wrocławskim Brave Festival, jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych Wrocławia i Polski. Głównym organizatorem i pomysłodawcą Brave Kids jest wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Edycje odbywające się w każdym z miast organizowane są w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.