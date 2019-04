Wrocław europejską stolicą implantacji słuchu

Już wkrótce oczy a właściwie uszy całej Europy zwrócone będą na Wrocław – stanie się on europejską stolicą implantów słuchowych. To tam pod koniec kwietnia w dniach 25-27.04 odbędzie się międzynarodowy kongres organizowany, raz na dwa lata, ale pierwszy raz w Polsce. To najważniejsze i największe wydarzenie organizowane przez polskie stowarzyszenie osób z implantem słuchowym „Słyszeć bez Granic” oraz EURO-CIU (European Association of Cochlear Implant Users).

W XII Sympozjum EURO-CIU we Wrocławiu wezmą udział przedstawiciele 31 państw (ponad 200 osób) w tym osoby głuche, które słyszą dzięki implantom słuchowym, ich rodziny oraz pracodawcy, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, wybitni profesorowie medycyny z Polski i Europy (m.in. Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch). Uczestnicy Sympozjum będą dyskutować nad znaczeniem implantów słuchowych - elektronicznych protez słuchu jedynego zmysłu, jaką wymyśliła ludzkość, dzięki którym osoby głuche nie muszą uczyć się języka migowego, dzieci nie muszą uczyć się w szkołach specjalnych a osoby dorosłe mogą wykonywać bez problemu wymarzone zawody.

Wybitni specjaliści w walce z głuchotą

Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianej problematyce niedosłuchu w Europie i na świecie, poruszone zostaną kwestie dotyczące metod wykrywania wad słuchu u dzieci i dorosłych, programów badań przesiewowych słuch, sposobów leczenia niedosłuchu i głuchoty, rehabilitacji oraz systemów opieki nad osobami dotkniętymi wadą słuchu w Polsce i w innych krajach Europy. Uczestnicy kongresu będą dyskutować między innymi nad rozwiązaniem problemu finansowania leczenia głuchoty z użyciem implantów słuchowych oraz wymiany procesora dźwięku (części zewnętrznej implantu słuchowego, umożliwiającej słyszenie). Wezmą w nim udział wybitni specjaliści z takich dziedzin medycyny jak otolaryngologia, audiologia i foniatria, a ponad to logopedzi, rehabilitanci i psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji rządowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Miasto Wrocław i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Komisja Europejska, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Czy grozi nam epidemia głuchoty?

Problem wad słuchu staje się chorobą cywilizacyjną. WHO szacuje, iż problem dotyczy ok. 466 milionów ludzi na świecie, w Polsce to ponad 5 milionów ludzi. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie, a wpływ mają na wszechobecny hałas w naszym otoczeniu– mówi się już o zanieczyszczeniu hałasem środowiska, starzenie się społeczeństwa, a z wiekiem następuje osłabienie sprawności m.in. słuchu. Szacuje się, że nawet u ok. 70 proc. osób po 65. roku życia występują problemy ze słuchem. Utrata słuchu może być również następstwem różnych chorób np. zapalenia opon mózgowych czy niewyleczonych infekcji górnych dróg oddechowych.

Wady słuchu a koszty ekonomiczne

WHO podaje, że koszty nieleczenia niedosłuchu na całym świecie to około 750 miliardów dolarów rocznie, a w Polsce ok. 14 miliardów euro.

Na szczęście na głuchotę jest lekarstwo. - Możliwości leczenia niedosłuchu są coraz większe, a gdy aparat słuchowy już nie pomaga, rozwiązaniem jest implant słuchowy – w 100% refundowany przez NFZ - mówi Adrian Szatkowski, prezes Stowarzyszenia Słyszeć bez granic, ojciec głuchego dziecka, które słyszy i funkcjonuje normalnie dzięki implantom słuchowym.

Przedstawiciele stowarzyszenia podkreślają, że sukcesy implantacji są ogromne, a poprawa jakości życia osób głuchych, które dzięki implantowi normalnie słyszą i funkcjonują na co dzień jest nie do przecenienia (dzieci nie muszą uczyć się w szkołach specjalnych, tylko w szkołach masowych, osoby dorosłe mogą wykonywać bez problemu wymarzone zawody, nie muszą uczyć się języka migowego). Żeby jednak implant funkcjonował bez zarzutu, niezbędny jest poprawnie działający procesor dźwięku.

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic od momentu powstania występuje w imieniu pacjentów z implantem słuchowym, działa na skalę ogólnopolską i w sposób konsekwentny i długotrwały edukuje społeczeństwo w zakresie możliwości leczenia głuchoty i niedosłuchów oraz walczy o zmiany systemowe i realny wpływ m.in. na kwestie legislacji w Polsce dotyczące implantów. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie dostępu każdej osobie z problemem niedosłuchu do implantacji oraz objęcie opieką przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów już zaimplantowanych. Stowarzyszenie walczy o zapewnienie każdemu pacjentowi zaimplantowanemu regularnej wymiany zewnętrznej części implantu słuchowego (procesora dźwięku), który w Polsce jest w 100% refundowany przez NFZ.

Dlaczego to tak ważne?

Korzystanie z procesorów dźwięków, które są starszej generacji i mają kilka lat, w praktyce dla pacjentów w ich życiu codziennym oznacza gorszą jakość słyszenia i brak możliwości korzystania z najnowszych, dostępnych technologii, które znacznie poprawiają jakość słyszenia. Procesor dźwięku, jak każde urządzenie elektroniczne, zużywa się po jakimś czasie jego codziennej eksploatacji i wymaga regularnej wymiany. Starszy procesor dźwięku to również pojawiające się problemy zdrowotne, np. nawracające silne bóle głowy trudności w komunikacji z otoczeniem, niemożność kontynuowania nauki lub pracy. Dla dzieci oznacza zahamowanie rozwoju.

W Polsce jest ok. 10 000 osób korzystających z implantów słuchowych (z czego blisko 50% stanowią dzieci i młodzież) a ok. 3500 z nich jest skazana na używanie procesorów starej generacji.

O tym jak wyglądają europejskie standardy dotyczące implantacji i wymiany procesorów a jak w Polsce będą dyskutować uczestnicy na Kongresie EURO – CIU we Wrocławiu. Zdaniem Stowarzyszenia - rozwiązanie problemu szybszej wymiany procesorów w Polsce może zbliżyć nas do standardów europejskich.

